Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе

В ходе видеообращения, которое прозвучало в прямом эфире телеканала "Россия 24", Владимир Путин отметил, что в планы России не входит оккупация территории Украины. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин сегодня, 24 февраля, выступил с новым видеообращением к гражданам в связи с ситуацией на Украине. Глава государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

"Народные республики Донбасса обратились к нам за помощью. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель — защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательству и геноциду украинского режима", — отметил президент РФ.

В ходе видеообращения, которое прозвучало в прямом эфире телеканала "Россия 24", Владимир Путин заявил, что в планы России не входит оккупация территории Украины. "Наши действия — самозащита", — подчеркнул он.

Лидер РФ призвал ВС Украины сложить оружие и идти домой. "Все военнослужащие, которые примут это решение, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий, вернуться к своим семьям", — пообещал Владимир Путин.

Граждан РФ глава государства заверил, что безопасность нашей родины гарантирована, и подчеркнул, что верит в поддержку россиян.

Напомним, что неделю назад на фоне обострения конфликта на границе с Украиной Донецкая и Луганская народные республики объявили эвакуацию граждан в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать региону экстренную помощь в связи с наплывом беженцев. Десятки тысяч человек были вынуждены покинуть соседние области Украины. О готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР объявили многие регионы России, включая Свердловскую область.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он сообщил в ходе предыдущего телеобращения к россиянам.