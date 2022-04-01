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Общество / Армия и оборона
1 апреля 2022, 16:36

Центральный военный округ запускает горячую линию по весеннему призыву

Призывники

Горячая линия ежедневно доступна по номеру 8 (343) 359-34-24. Фото: Павел Ворожцов

Военные комиссариаты ЦВО запустили с 1 апреля горячие линии по вопросам, связанным с организацией весеннего призыва. Звонки принимаются с 10:00 до 12:00 по екатеринбургскому времени.

Как заявил начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков, молодые люди и их родственники смогут проконсультироваться по поводу организации призыва, порядка прохождения медкомиссии и сбора документов.

Горячая линия ежедневно доступна по номеру 8 (343) 359-34-24. Кроме того, задать вопросы можно через электронные приёмные командующих видами, родами войск и военными округами на сайте Минобороны РФ, либо через информационные порталы региональных властей, сообщает пресс-служба ЦВО.

Напомним, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан страны на военную службу и об увольнении с военной службы в период с апреля по июль 2022 года. Призыву подлежит более 134 тыс. молодых людей.

Областная газета Свердловской области

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