Самолеты ЦВО совершили демонстрационный пролет над Екатеринбургом

В параде Победы примут участие самолеты из 3 регионов РФ. Фото: Галина Соловьева

Сегодня утром самолеты ЦВО приняли участие в демонстрационном пролете в небе над Екатеринбургом.

В этом году в Екатеринбурге на параде, посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной Войне, представят два самолета-разведчика Су-24МР из Челябинской области, 2 истребителя-перехватчика МиГ-31БМ из Пермского края, 2 транспортных самолета Ан-12 и Ан-26 и пассажирский самолет с военного аэродрома под Екатеринбургом.

Как ранее писала "Областная газета", в 2022 году в мероприятиях, посвященных Дню Победы, примут участие около 50 тысяч военнослужащих Центрального военного округа. В Екатеринбурге в параде примут участие около 2,5 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ.

Видео: Нина Георгиева.

Стоит отметить, 27 и 28 апреля, по данным Минобороны, прошли тренировки воздушной части парада над одним из аэродромов в Свердловской области, где экипажи самолетов собрались в единый строй в заранее определенном районе, отработали слаженность действий, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима для своевременного пролета в заданной точке. Во время выполнения тренировочных полетов скорость транспортных самолетов составляла от 300 до 400 км/ч, высота — 300 метров, боевые самолеты пролетели на скорости до 700 км/ч на высоте до 400 метров.