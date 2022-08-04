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Общество / Армия и оборона
4 августа 2022, 14:58

"Уралвагонзавод" отправил Минобороны РФ новую партию боевой техники

  Валерия Белякова
Были отправлены такни Т-90М и машины БРЭМ-1М

Партию танков Т-90М направили Минобороны. Фото: Алексей Кунилов

Речь идет о современных танках Т-90М "Прорыв" и бронированных ремонтно-эвакуационных машинах БРЭМ-1М. Партия техники ушла с предприятия железнодорожным транспортом.

Для нужд Министерства обороны РФ был подготовлен новый современный танк Т-90М. Он обладает всеракурсной защитой, позволяющей оборонять удары. Боевая машина оборудована мощным двигателем и надежной трансмиссией, сообщается в официальном telegram-канале "Уралвагонзавода".

На предприятии добавляют, Т-90М "Прорыв" имеет "мультиспектральные прицелы наводчика и панорамные прицелы командира". Это позволяет оперативно получать информацию об обстановке снаружи и управлять вооружением танка.

Совершенной производственники называют и бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-1М. Она создана на базе Т-90. Машина оснащена двигателем от танка Т-90М, это позволяет БРЭМ-1М двигаться со скоростью до 60 километров в час. Также техника спокойно преодолевает горки с наклоном в 30 градусов с креном до 25 градусов. Корпус машины усилен броней для защиты экипажа в случае попадания в них снарядов и осколков.

Напомним, ранее другое предприятие концерна УВЗ — "Уралтрансмаш" отправил в Беларусь самоходные гаубицы "Акация".

Областная газета Свердловской области

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