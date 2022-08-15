Владимир Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным

Россия намерена сотрудничать с партнерами для создания новых образцов военной техники и оружия. Фото: Павел Ворожцов

Президент РФ заявил о значительном превосходстве отечественного оружия над западными аналогами. Об этом Владимир Путин сообщил сегодня на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022", который проходит в московском парке "Патриот".

"Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять "завтрашний день" Вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их", — заявил Владимир Путин.

Это подтверждают экспозиции, презентации и демонстрации военных разработок, представленных на форуме, добавил президент.

По словам Владимира Путина, Россия намерена дальше сотрудничать с партнерами для создания новых образцов военной техники и оружия. Богатый опыт и кооперационные связи есть в рамках ОДКБ и ШОС. Также глава государства поблагодарил российских оружейников, которые оснащают армию и флот современной боевой техникой. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Напомним, форум "Армия-2022" проходит в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот" с 15 по 21 августа. Образцы вооружения представили порядка полутора тысяч российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, среди них "Уралтрансмаш". Свердловские производители привезли на экспозицию самую мощнейшую пушку в мире.