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Общество / Армия и оборона
17 августа 2022, 14:26

В Джанкое и Ялте ликвидировали террористическую ячейку

ФСБ

У террористов были изъяты пропагандистские материалы как в печатном виде, так и в цифровом, найденные на электронных носителях. Фото: скриншот видео пресс-служба ФСБ РФ

Российские силовики ликвидировали ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (с 2003 года признана в РФ запрещенной) в Ялте и Джанкое. Задержанные занимались пропагандой диверсионной идеологии и вербовали мусульман.

В Федеральной службе безопасности РФ отметили, что ячейка управлялась с Украины.

"В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России", — сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

У террористов были изъяты пропагандистские материалы как в печатном виде, так и в цифровом, найденные на электронных носителях.

Напомним, что 16 августа на военном складе в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание, которое привело к детонации боеприпасов. В Минобороны РФ заявили, что причиной взрыва стала диверсия. Глава Республики Крым Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального характера.

Областная газета Свердловской области

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В Джанкое и Ялте ликвидировали террористическую ячейку