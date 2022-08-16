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Общество / Происшествия
16 августа 2022, 16:48

В Минобороны РФ назвали взрыв склада боеприпасов в Крыму диверсией

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Взрыв повредил линии электропередачи, железнодорожные пути, несколько жилых домов и электростанцию. Фото: скриншот видео из YouTube-канала "ЛенТВ24"

На военном складе в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание, которое привело к детонации боеприпасов. В Минобороны РФ заявили, что причиной взрыва стала диверсия.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов написал у себя в telegram-канале, что в результате происшествия пострадали только два человека — на данный момент их жизни ничего не угрожает. 

Из населенных пунктов Майское и Азовское, которые находятся неподалеку от взорвавшегося склада, эвакуировано более 3 тыс. человек. В пункты временного размещения перевезли 121 человека, остальные эвакуированные уехали к родственникам.

Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального характера. Взрыв повредил линии электропередачи, железнодорожные пути, несколько жилых домов и электростанцию. Движение поездов приостановлено до завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, МВД, ФСБ и Минобороны. Глава региона пообещал оказать помощь всем пострадавшим крымчанам.

Отметим, что 9 августа неподалеку от села Новофедоровка в Крыму прогремели несколько взрывов. По данным Минобороны РФ, на военном аэродроме "Саки" произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Областная газета Свердловской области

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