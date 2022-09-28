Глава военкомата на Среднем Урале назвал сроки обучения мобилизованных

Мобилизованные граждане будут обеспечены всем необходимым. Фото: Алексей Кунилов

Врио свердловского военкома Сергей Чирков назвал сроки обучения мобилизованных граждан. По его словам, на восстановление навыков по военно-учетной специальности потребуется минимум две недели.

"К каждой учетной воинской специальности есть определенные сроки обучения. За два дня мы никого не обучим и не поставим на ноги. Вся подготовка идет согласно расписанию, до двух недель минимум. Все зависит от той или иной воинской специальности", — сообщил на пресс-конференции Сергей Чирков.

Также он отметил, что мобилизованные граждане будут обеспечены всем необходимым. Однако комиссариат приветствует, если резервисты возьмут личное термобелье, подшлемники и тактические перчатки. Также военком рекомендовал сменить смартфон на кнопочный телефон. Их рекомендует брать Минобороны РФ для защиты информации. По прибытии на сборный пункт каждый получит медицинскую аптечку.

"В каждом подразделении есть медицинские пункты, роты или взводы. И там будет предоставлена медицинская помощь. Но у каждого есть свои особенности — с пищеварением, аллергия. И такие лекарства не воспрещается иметь", — добавил врио областного военного комиссара.

По данным Сергея Чиркова, мобилизованным будет начисляться заработная плата. Ее размер врио свердловского военкома отказался озвучивать, но сказал, что сумма жалования будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности, условий прохождения службы. Деньги будут начислять на личный счет военнослужащего, часть средств могут направлять напрямую членам семьи.

Ранее врио областного военкома сообщил, что в Свердловской области будет призван 1% от мобилизационного ресурса.