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Общество / Армия и оборона
28 сентября 2022, 14:27

На Среднем Урале призовут не больше 1% от мобилизационного ресурса региона

  Валерия Белякова
Призыв

До 20% жителей региона желают пойти добровольцами. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области будет призвано не больше 1% от мобилизационного ресурса региона. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил врио областного военного комиссара Сергей Чирков.

"Данная информация имеет гриф ограниченного доступа. Мы не имеем права ее раскрывать. Не могу прокомментировать заявление главы Пышмы, я не знаю, откуда он взял эту цифру. Мы не выходим за рамки Минобороны, призывается не более 1% от мобилизационного ресурса субъекта", — пояснил Сергей Чирков.

Также врио военкома добавил, что в стране не существует такого понятия, как первая или вторая волна мобилизации, все будет зависеть от текущей ситуации. По словам Чиркова, примерно от 15% до 20% жителей желают пойти на военную службу добровольцами. Приоритет отдается гражданам, имеющим боевой опыт и венно-учетную специальность.

"Но это не значит, что без такого опыта призываться не будут. В приоритете те, кто до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие офицеры до 55 лет", — отметил Сергей Чирков.

Он добавил, что нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, саперы, военные медики.

Напомним, ранее врио свердловского военкома изменил приказ о частичной мобилизации в Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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