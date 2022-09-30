Свердловский омбудсмен сообщила сроки выплат мобилизованным жителям

Татьяна Мерзлякова посетила 32-й военный городок и встретилась с мобилизованными жителями. Фото: официальная страница Татьяны Мерзляковой в соцсети во "ВКонтакте"

Мобилизованные жители Среднего Урала получат первые выплаты 10 октября. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Сначала идет регистрация прибывших, затем получение карточек Промсвязьбанка. Для этого нужен паспорт и военный билет. Деньги будут зачислены на карточки 10 октября", — написала Татьяна Мерзлякова.

Накануне омбудсмен посетила 32-й военный городок, куда привозят мобилизованных свердловчан. Она рассказала, что в пункте сбора граждане могут обратиться за помощью к медработникам. Всех прибывающих заселяют в казармы – места хватает всем, отметила Татьяна Мерзлякова. По ее словам, призванные мужчины получают три сухпайка, одежду, котелки и фляжки. В городке организовано питание на завтрак, обед и ужин.

"Первой разобрали курицу, осталось мясо свинины, котлета из говядины, два вида супа. Ребята хвалят. И все шлют привет в города и села", — добавила омбудсмен.

Напомним, накануне общественники проверили условия пребывания мобилизованных в окружном учебном центре, расположенном в Елани.