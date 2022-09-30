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Общество / Армия и оборона
30 сентября 2022, 11:49

ФАС начала проверку роста цен на снаряжение и спецодежду

  Валерия Белякова
Снаряжение

ФАС направила запросы в крупнейшие торговые сети, на рост цен в которых пожаловались покупатели. Фото: Алексей Кунилов

Федеральная антимонопольная служба выясняет, из-за чего крупнейшие торговые сети повысили цены на продукцию армейского назначения. Обращения в контрольный орган поступили от депутатов Госдумы РФ и покупателей, сообщает пресс-служба ФАС.

Жители пожаловались на повышение стоимости армейской экипировки, снаряжения и одежды в магазинах. Антимонопольная служба уже направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI с требованием предоставить обоснования для изменения цен.

"В числе запрашиваемых данных — сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен", — уточнили в ФАС.

Если антимонопольщики установят, что цены поднимались необоснованно, то со стороны службы будут приняты меры. В ФАС напоминают продавцам, что увеличение цен в ситуации повышенного спроса недопустимо.

Напомним, Минобороны РФ запустило в работу горячую линию, где можно задать вопросы по частичной мобилизации.

Областная газета Свердловской области

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