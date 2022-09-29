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29 сентября 2022, 10:00

Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных

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Горячая линия работает круглосуточно. Фото: Галина Соловьева

Министерство обороны России открыло горячую линию. Она предназначена для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации.

"В целях оперативного информирования родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в Национальном центре управления обороной РФ открылась круглосуточная горячая линия", — говорится на официальном telegram-канале министерства.

Телефоны горячей линии:

  • 8 800 100-77-07;
  • (495) 498-43-54;
  • (495) 498-34-46.

По указанным номерам можно узнать о местонахождении военнослужащих, а также получить всю актуальную информацию.

Ранее "Областная газета" писала, что с 28 сентября на Среднем Урале запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации — 8 800 101 9111. Звонки принимаются по будням с 10:00 до 19:00.

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Областная газета Свердловской области

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Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных