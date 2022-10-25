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Общество / Армия и оборона
25 октября 2022, 21:01

Михаил Мишустин призвал увеличить объемы производства обмундирования для мобилизованных

Михаил Мишустин

Правительство выделило дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин провел первое совещание Координационного совета при Правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для мобилизованных.

Глава кабмина призвал подключить для этого все мощности легкой промышленности, в том числе и в регионах, чтобы организовать бесперебойные поставки материалов, сырья и тканей. Технические требования Минобороны к экипировке уже доведены до всех исполнителей.

"Остановлюсь на такой важной теме, как специальные средства индивидуальной защиты и материалы для них. Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан", — передает слова премьер-министра ТАСС.

Кроме того, Правительство выделило дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования.

Напомним, 24 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Уралвагонзавод, где обсудил с руководством вопросы по ускоренной поставке танков Вооруженным силам РФ для использования в ходе СВО.

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