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Общество / Армия и оборона
31 октября 2022, 10:15

Осенний призыв на срочную службу в армию стартует в России 1 ноября

призывники уезжают в армию

В зону проведения СВО призывников не отправят. Фото: Павел Ворожцов

В этот раз осенний призыв начнется на месяц позже — 1 ноября. В армию планируют призвать 120 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч жителей Свердловской области.

Призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе. Повестки им лично могут вручить сотрудники военкомата либо прислать по месту работы или учебы.

Стоит отметить, что попасть в зону проведения специальной военной операции призывник не может. Более того — на вошедшие в состав РФ новые территории солдат срочной службы также отправлять не планируют.

"Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине", — заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".

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