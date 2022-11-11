Темы дня

Общество / Армия и оборона
11 ноября 2022, 11:30

Первый эшелон со свердловскими срочниками отправился на Дальний Восток

  Валерия Белякова
Призывники

Призывники будут нести службу в воинских частях Дальнего Востока. Фото: пресс-служба ЦВО

Эшелон с призывниками из Свердловской области отправился на Дальний Восток. На службу в армию уехали 145 новобранцев, сообщили "Областной газете" в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Проходить службу срочники со Среднего Урала будут в частях Восточного военного округа. Все новобранцы призваны в рамках осенней кампании.

Отправка призывников проходила из областного сборного пункта, который расположен в Артемовском районе Свердловской области.

"В пути срочники проведут около недели. На Дальний Восток новобранцы прибудут примерно 18 ноября", — уточнили в пресс-службе ЦВО.

Первый воинский эшелон — самый крупный по количеству призывников в осеннюю кампанию 2022 года. До конца декабря на срочную службу отправлять такие большие группы срочников из Свердловской области больше не планируют.

Напомним, осенний призыв в России стартовал 1 ноября. До конца года военные комиссариаты ЦВО намерены призвать больше 51 тысячи человек.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.11.2022, 12:06 / Общество
Евгений Куйвашев включен в состав федерального оргкомитета по проведению Годов российско-китайского сотрудничества
11.11.2022, 11:30 / Общество
Первый эшелон со свердловскими срочниками отправился на Дальний Восток
11.11.2022, 10:27 / Общество
Губернатор Свердловской области досрочно направил 384 млн рублей на реконструкцию стадиона "Калининец"
11.11.2022, 10:05 / Политика
Новый глава Белоярского городского округа сегодня вступит в должность
11.11.2022, 09:40 / Культура
Карикатурист из Екатеринбурга взял спецприз на международном конкурсе "Гротеск-2022"