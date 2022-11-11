Первый эшелон со свердловскими срочниками отправился на Дальний Восток

Призывники будут нести службу в воинских частях Дальнего Востока. Фото: пресс-служба ЦВО

Эшелон с призывниками из Свердловской области отправился на Дальний Восток. На службу в армию уехали 145 новобранцев, сообщили "Областной газете" в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Проходить службу срочники со Среднего Урала будут в частях Восточного военного округа. Все новобранцы призваны в рамках осенней кампании.

Отправка призывников проходила из областного сборного пункта, который расположен в Артемовском районе Свердловской области.

"В пути срочники проведут около недели. На Дальний Восток новобранцы прибудут примерно 18 ноября", — уточнили в пресс-службе ЦВО.

Первый воинский эшелон — самый крупный по количеству призывников в осеннюю кампанию 2022 года. До конца декабря на срочную службу отправлять такие большие группы срочников из Свердловской области больше не планируют.

Напомним, осенний призыв в России стартовал 1 ноября. До конца года военные комиссариаты ЦВО намерены призвать больше 51 тысячи человек.