На службу в Вооруженные силы России смогут призывать лиц с иностранным гражданством

Они смогут служить в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин как по призыву, так и по контракту. Фото: Полина Зиновьева

Президент России Владимир Путин подписал указ допускающий прохождение службы в Вооруженных силах людей с иностранным гражданством. Согласно документу, россиян со вторым гражданством также будут призывать в армию на срочную службу.

"Прохождение военной службы осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [России], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства — по призыву", — говорится в документе. До этого на срочную службу призывали только граждан России.

По контракту иностранцы наравне с россиянами могли и могут служить в армии. Но поясняется, что контракт не может быть заключен с иностранцем, если у него есть непогашенная судимость или он находится под следствием. Кроме того, основанием для отказа может стать наличие административного наказания за употребление наркотиков без назначения врача.

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