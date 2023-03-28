На Среднем Урале стартует весенний призыв на срочную службу

Свердловские новобранцы будут проходить срочную службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области утверждены составы муниципальных призывных комиссий, которые проведут ежегодный весенний призыв уральцев на срочную службу в армию. Соответствующий указ будет опубликован в "Областной газете", сообщает департамент информационной политики региона.

Весенний призыв стартует 1 апреля и завершится 15 июля. В Свердловской области в рамках кампании каждый год действует 80 муниципальных призывных комиссий. Они обеспечивают явку будущих новобранцев на призывные мероприятия и отвечают за их отправку в составе воинских команд на областной сборный пункт в Егоршино.

Решение о годности призывников к срочной службе принимают медицинские комиссии на основании заключений врачей-специалистов. В случае спорных вопросов молодые люди направляются на контрольное медицинское освидетельствование в центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Свердловской области или в лечебно-профилактические учреждения.

Отметим, что свердловские новобранцы будут проходить срочную службу в четырех военных округах, а также на Северном флоте. Большинство из них направят для комплектования воинских частей сухопутных войск. Срок службы составит один год.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что срочники не будут принимать участия в специальной военной операции.

Напомним, в Свердловской области предупредили жителей, что неизвестные рассылали фейковые повестки для участия в СВО.