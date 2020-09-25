Житель Усть-Утки устроил у себя в усадьбе "министерство сельского хозяйства"

Красивым сделать участок может каждый, уверен Андрей Селиванов. Фото: Галина Соколова

Дом жителя Усть-Утки Андрея Селиванова стоит на Береговой улице. Огород спускается прямо к реке Чусовой. Туристы, участвующие в сплавах, издали заглядываются на занятные постройки его подворья. Однако попасть во владения Селиванова непросто – хозяин ценит уединение и тишину. Ради них он покинул шумный Нижний Тагил. Для «Областной газеты» Андрей Геннадьевич сделал исключение.

Биографию 59-летнего Андрея Селиванова скучной никак не назовёшь. В молодости он занимался ремонтом летательных аппаратов на военном аэродроме «Салка», затем служил в МЧС – боролся с пожарами. После трёх десятилетий городского жительства вернулся в родную деревню Усть-Утку. Здесь живут его родители – Геннадий Алексеевич и Светлана Петровна, здесь он знает каждый изгиб реки, каждую тропку на горе Старушачьей.

– Селивановы на Чусовой живут более трёх веков. Тут не только малая родина – тут моя душа. Купил дом, обзавёлся нужным инструментом, станочками и взялся за работу, чтобы человеческое жильё соответствовало красоте окружающей природы, – рассказал Андрей Геннадьевич.

Из окон «переговорной» открывается чудесный вид на Чусовую. Фото: Галина Соколова

Каждый объект на подворье далёк от шаблонов. Баня укомплектована бочкой с термодатчиками, в закрытой беседке, именуемой хозяином "переговорной", имеется камин, вход в погреб – настоящий теремок, и называется это хранилище овощей и зимних заготовок «министерством сельского хозяйства». В качестве министра выступает супруга Андрея Геннадьевича Ольга Георгиевна.

Есть на участке и миниатюрные шедевры деревянного зодчества: колодец-цветник, почтовый ящик, кормушка для птиц. Видно, что хозяину нравится работать рубанком и стамеской.

– Руки прямо тянутся к дереву. Сейчас увлёкся изготовлением мебели. Сначала сделаю всё для кухни, есть и ещё одна задумка на зиму – сделаю электрогитару, – делится планами Андрей Селиванов, с юности неравнодушный к тяжёлому року.

Дорожка до бани – отдельный дизайнерский проект. Фото: Галина Соколова

Нестандартный подход виден и в планировке участка. Территория с довольно крутым уклоном. Чтобы дожди не смывали плодородный слой земли, хозяин сделал террасы и выложил их камнями. Округлённые водой булыжники Андрей Геннадьевич приносил с Чусовой – так и получились мозаичные подпорные стенки. Прибавьте к этому выложенные плиткой дорожки, живые изгороди, кронированные деревья и цветники затейливых форм, получится полное представление о ландшафтном дизайне по-селивановски. На следующий год усть-уткинский умелец запланировал устройство фонтана в оформлении природным камнем.

Мастерство хозяина Селиванова – даже в мелочах. Фото: Галина Соколова

Что вдохновляет деревенского жителя на создание изысканного окружения?

– Во-первых, красота, на которую смотрю ежедневно. У меня вид из окна – это картина, созданная самым талантливым художником – природой, – отвечает Андрей Геннадьевич, – ещё очень люблю классическую живопись. Каждый раз, попадая в большой город, посещаю музеи, собрания картин. Особенно нравится Третьяковская галерея. На произведения Валентина Серова и Василия Сурикова могу смотреть бесконечно. Нравятся и пейзажи наших классиков.

Андрей Селиванов уверен, что для создания паркового дизайна у дома особенные дарования не нужны. В каждом человеке живёт страсть к созданию прекрасных вещей, но мешает лень-матушка. Основа любого творчества – упорство и трудолюбие. Этих талантов у Андрея Геннадьевича предостаточно.

Кладовая построена в старинных русских традициях. Фото: Галина Соколова

В тему Рассуждения Андрея Селиванова о жизни на берегу Чусовой. * О первых поселенцах – Бескрайние уральские земли надо было осваивать. А кто поедет сюда по доброй воле? Но случился раскол, и кержаки потянулись на Урал, надеясь сохранить тут устои веры. Мои предки Селивановы поселились в Усть-Утке 340 лет назад. И эта деревня, и все окрестные посёлки были староверческими. * О железе – Это сейчас наша деревня на краю географии, а не будь её – может, и не было бы громких побед Александра Суворова и Фёдора Ушакова. За одну навигацию из Усть-Утки по Чусовой уходили по 90 барок. На каждой – до 950 тонн железа. Это какая силища для армии! * О мужских занятиях – Посадками и заготовками в основном занимается супруга. Я в «министерство сельского хозяйства» годами не заглядываю. Делаю на заказ кедровые фито-бочки, камни с реки таскаю для террас. А ещё люблю взять армейский бинокль и разглядывать проезжающих туристов – интереснее, чем в телевизоре. * О характере – Мой друг – доктор наук, профессор-филолог Михаил Олешков считает, что спокойно мне не даёт жить крайне обострённое чувство справедливости. Не могу терпеть и молчать. А когда уж вовсе невмочь, играю на электрогитаре. Признаю только тяжёлый рок.

Опубликовано в №180 от 26.09.2020 под заголовком "Хозяин берега".