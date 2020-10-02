Урожайный конкурс «ОГ» продолжается, но близок к завершению

Это не все тыквы Людмилы Придорогиной: из пяти уже сок отжат и выпит Фото: Из личного архива Людмилы Придорогиной

В редакцию «Облгазеты» продолжают присылать фотографии на наш конкурс «Урожайный ОГород». Постоянная читательница «ОГ» садовод из села Мурзинка Пригородного района Людмила Придорогина отправила снимок причудливой картофелины, которая уродилась у неё в этом году.

К слову, нынешний урожай её порадовал – уродились и тыква, и свёкла. Из тыквы она обычно делает сок, а семечки сушит. Тыквы она выращивает уже шесть лет. У Людмилы Петровны принцип – никаких удобрений, никакой химии на грядках, разве что чуть-чуть навоза в картофельные гнёзда кладёт. А ещё удобряет свой огород перепревшими листьями с хвойными иголками, которые собирает в лесу.

Не картофелина, а какой-то причудливый зверёк уродился у Придорогиных. Фото: Людмила Придорогина

– Лес ведь никто не удобряет, – рассказывает Людмила Петровна. – Он сам себя удобряет. А земля лесная плодородная, овощи в ней хорошо растут.

Не использует удобрений на своём участке и Татьяна Яковлевна Данилова из села Крутихинского, что под Ирбитом.

– Моё любимое увлечение – выращивание клубники, – рассказывает Татьяна Яковлевна. – В этом году погода поспособствовала хорошему урожаю. Без полива и прополки клубнику не вырастить, а прошедшим летом пришлось ещё и с дроздами бороться. Грядки с ягодами приходилось защищать от них укрывным материалом. Но труды оказались не напрасными, я очень рада своему богатому урожаю.

Садовая земляника у Татьяны Даниловой выращена без заводских удобрений. Фото: Из личного архива Татьяны Даниловой

Напомним, что в близком к завершению конкурсе «Урожайный ОГород» может ещё принимать участие любой желающий. Ждём ваши фотографии с урожаем на ваших участках по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 101, третий этаж. Конкурс продлится до 10 октября, итоги подведём в номере «Областной газеты» за 17 октября. Редакция отберёт три лучших работы, победители получат призы.

Опубликовано в №185 от 03.10.2020 под заголовком «И никаких удобрений!».