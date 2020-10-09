Конкурс «Областной газеты» «Урожайный ОГород»: 60 тыкв, гигантские огурцы и подсолнухи-рекордсмены

Такого урожая тыкв, как в этом году, у Любови Таракановой ещё не было. Фото: Сталина Гаврилова

«Облгазета» завершает конкурс «Урожайный ОГород» – трёх победителей нашего конкурса вы узнаете уже на следующей неделе. А пока представляем фото урожая садоводов, снимки которых мы ещё не публиковали.

Многие участники нашего конкурса присылали нам фото своих тыкв – в этом году этот овощ хорошо уродился у садоводов. Но семье Таракановых из города Режа повезло с урожаем особенно – на их садовом участке выросло 60 тыкв нескольких сортов разных размеров. Любовь Тараканова считает, что такого потрясающего результата ей и её мужу Александру удалось добиться благодаря хорошему семенному материалу тыкв и правильному выбору места под грядку для них. Помимо этого, садоводы не забывали и о грамотном поливе – только в начальный период роста тыкв.

Валерий Филатов из села Мурзинка Горноуральского городского округа Свердловской области вырастил на своём огороде гигантские огурцы, самый большой – длиной 52 сантиметра. А Наталья Царегородцева из Екатеринбурга до сих пор в приятном удивлении от выросших у неё в этом году подсолнухов.

– Подсолнухи сажу на своём дачном участке каждый год уже несколько лет, но обычно они у меня вымахивают ввысь – одно лето под три метра выросли. А в этом году они получились невысокие, но очень крупные, – рассказывает Наталья Царегородцева. – Самое удивительное, что посадила я декоративные подсолнухи, а семечки в них выросли такие же большие, как у столовых подсолнухов. Но думаю, что дело в почве. На огороде земля у меня удобрена компостом, а у забора, на краю участка, нет, поэтому там подсолнухи из тех же самых семян выросли не такими крупными. Правда, семечек нам из подсолнухов в этом году не досталось – всё склевали синички.

На первый взгляд кажется, что в руках Валерия Филатова кабачки, но нет – это такие большие огурцы. Фото: Из личного архива Валерия Филатова

Семья Натальи Царегородцевой рада такому урожаю подсолнухов в этом году даже несмотря на то, что семечек им самим не досталось. Фото: Наталья Царегородцева

Людмила Голубева из Асбеста в этом году может похвастать большим урожаем винограда. Фото: Людмила Голубева

Опубликовано в №190 от 10.10.2020