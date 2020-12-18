Как правильно провести общее собрание садоводов, чтобы потом не возникло проблем?

Всех членов садового товарищества необходимо уведомить о проведении общего собрания не менее, чем за 14 дней до него. Фото: Ирина Гильфанова

Организация общего собрания садоводов – один из самых важных вопросов для членов садовых товариществ, а особенно – для председателей СНТ. О том, как подготовиться к общему собранию в садовом товариществе и как его провести, на недавнем занятии в школе председателей СНТ рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова.

Полномочия

Компетенция общего собрания членов садового товарищества и порядок его проведения подробно прописаны в статье 17 Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017 года.

– Лишь общее собрание вправе вносить изменения в устав товарищества, избирать председателя, членов правления и ревизионной комиссии (ревизора), определять условия оплаты их труда и досрочно прекращать полномочия, – подчёркивает Надежда Локтионова. – Общее собрание принимает в члены СНТ и исключает из их числа. Оно утверждает смету расходов и другие важные вопросы.

Общее собрание членов товарищества может быть очередным или внеочередным. Очередное созывается правлением товарищества по мере необходимости, но не реже раза в год. Назначать и проводить общее собрание – компетенция правления СНТ, но одна пятая членов товарищества могут выступить с инициативой организовать собрание. Для этого они должны обратиться в правление, и если оно не отреагирует на просьбу, инициативная группа может сама провести общее собрание.

Подтверждение кворума

Общее собрание считается правомочным, если в нём участвовало более 50 процентов членов товарищества. Поэтому первое, на что должны обращать внимание председатель и члены правления, – составление реестра членов СНТ. Кворум общего собрания определяется исключительно из числа членов товарищества.

Подготовка

Не менее чем за 14 дней до общего собрания необходимо провести заседание правления и утвердить повестку дня. Она должна соответствовать той, что будет вывешена на информационном стенде, выставлена на сайте или доведена до членов товарищества другим способом. Включение в указанный перечень дополнительных вопросов непосредственно во время проведения собрания не допускается. Также нужно определиться, кто и за что будет отвечать на общем собрании.

За семь дней до проведения общего собрания нужно представить для ознакомления садоводам проекты документов, которые предстоит утвердить на общем собрании. Особое внимание важно обратить на смету расходов, финансово-экономическое обоснование, акт ревизионной комиссии и отчёт правления, поскольку их содержание необходимо довести до членов товарищества за семь дней до даты проведения собрания. Документы, которые не были обнародованы за семь дней до общего собрания, не могут быть утверждены на нём.

Уведомление

Уведомить членов СНТ о дате и месте проведения общего собрания и о его повестке можно: письмом, по электронной почте, через сайт СНТ или через информационный стенд. Частью 5 статьи 12 ФЗ-217 на садоводов возложена обязанность самостоятельно предоставлять сведения в правление, в том числе данные для получения уведомлений. Уведомление должно быть размещено за 14 дней до даты проведения собрания, в нём прописывается повестка дня.

Выбор формы

– Какую бы форму проведения собрания вы ни выбрали – очную или заочную, лучше, если голосование будет в письменном виде, – подчёркивает Надежда Локтионова. – Голосование поднятием рук менее эффективно, поскольку в случае возникновения споров и конфликтов сложно доказать, кто и как голосовал на собрании.

Для письменного голосования нужно подготовить бюллетени и выдавать их под роспись, делая отметку в листе регистрации присутствующих. Лист регистрации – документ, подтверждающий кворум. Члены СНТ должны поставить в бюллетене отметку под каждым вопросом повестки собрания – «за» ,«против».

Протокол собрания

Все протоколы общих собраний должны бережно храниться, поскольку эти документы подтверждают законность принятых решений. К сожалению, многие пренебрегают даже процедурой ведения протоколов, за что потом приходится расплачиваться. Если кто-то захочет опротестовать решение общего собрания, доказать без протокола, что оно правомочно, будет невозможно.