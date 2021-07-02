Как свердловским садоводам сдать электросети в аренду

Модернизация электрических сетей влетает садоводам в копеечку. Фото: Алексей Кунилов

Свердловское отделение Союза садоводов России запустило новый бесплатный проект «Электроэнергия без потерь». Теперь все садовые некоммерческие товарищества (СНТ) нашей области, которым тяжело платить за обслуживание и содержание электросетей, могут сдать их в аренду территориальным сетевым организациям (ТСО), прошедшим специальный отбор регионального отделения Союза садоводов России.

Старое элекрохозяйство – серьёзная проблема для многих садовых товариществ на Среднем Урале: полусгнившие столбы, чиненые и перечиненые провода, древние подстанции. Их содержание, а уж тем более модернизация, влетают в копеечку. Выходом могла бы стать передача электрохозяйства СНТ на баланс специализированным организациям, но крупные сетевые компании от такой чести уклоняются, а из тех, кто выражает готовность, не все заслуживают доверия. И во время визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в СНТ «Луч» в Екатеринбурге сразу несколько председателей подняли этот вопрос и попросили главу региона помочь в его решении (см. «ОГ» №92 от 26.05.2021).

В свою очередь председатель Свердловского отделения Союза садоводов России Надежда Локтионова вместе со своей командой разработала проект «Электроэнергия без потерь». Чтобы стать его участником, нужно просто обратиться в региональное отделение союза.

– После долгих переговоров с несколькими потенциальными партнёрами мы остановили выбор на тех, кому готовы доверить содержание и модернизацию линий электропередачи СНТ, расположенных на территории Екатеринбурга и других городов Свердловской области, – рассказывает Надежда Александровна. – У многих СНТ, особенно тех, что были созданы тридцать, а то и пятьдесят лет назад, нет возможности содержать высококвалифицированный персонал, чтобы следить за сетями. В бывших коллективных садах много пожилых владельцев участков, у которых нет средств, чтобы вкладываться в обновление сетевого хозяйства.

Федеральным законом «Об электроэнергетике» предусмотрены три варианта передачи сетей: в аренду, в дар и продажа. Все они законные, но каждый имеет плюсы и минусы, а главное – риски. Поэтому многим СНТ сложно сделать выбор.

Как отметила во время обсуждения проекта на страничке в соцсетях председатель одного из екатеринбургских СНТ, члены их товарищества «отказались передать сети в аренду, но и не все в восторге от договора дарения. И потери платить не хотят. Боятся всего нового».

– Всё зависит от того, насколько грамотно составлен договор аренды, – подчёркивает Надежда Локтионова. – Поэтому мы помогаем СНТ разработать условия аренды с учётом их интересов. Проверку на юридическую чистоту заключаемых договоров при реализации проекта «Электроэнергия без потерь» проводят юристы Союза садоводов Екатеринбурга и регионального отделения Союза садоводов России. Два десятка СНТ договоры аренды уже заключили.

Преимущество аренды перед продажей или дарением сетей, по мнению Надежды Локтионовой, в том, что в случае недобросовестного исполнения обязанностей договор с территориальной сетевой организацией можно расторгнуть. Если же отдать сети в собственность ТСО, ответственность перед СНТ у нового владельца будет чисто номинальной, а у садоводов исчезнут рычаги воздействия. Печальные примеры, когда сетевые компании, получив садоводческое электрохозяйство в дар, не занимались ни ремонтом, ни модернизацией сетей, а только копили долги, имеются во множестве. Садоводческие товарищества остаются ни с чем.

Опубликовано в №118 от 03.07.2021 под заголовком «Как сдать электросети в аренду»