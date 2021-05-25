Губернатор Евгений Куйвашев пообещал выделить гранты для садоводов Свердловской области

Председатель СНТ "Луч" Надежда Шурмелёва поделилась с губернатором Евгением Куйвашевым и председателем Союза садоводов Екатеринбурга Надеждой Локтионовой своими проблемами. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по приглашению председателя регионального отделения Союза садоводов России Надежды Локтионовой побывал в садовом некоммерческом товариществе «Луч» на окраине Екатеринбурга, где недавно произошёл крупный пожар и часть садоводов осталась без домов (см. «ОГ» № 086 за 18.05.21 и №90 от 22.05.2021). Визит превратился в выездное заседание по проблемам СНТ, которые типичны для многих товариществ и требуют решения.

– После того, как мы модернизировали систему электроснабжения, заменили сетевые линии и поставили новую, более мощную подстанцию, потери электроэнергии сократились на десять процентов, – рассказывает энергетик СНТ «Луч», садовод Александр Боголюбов. – Однако некоторые садоводы отказываются вынести столбы и электросчётчики со своих участков за ворота. Это мешает снимать показания и создаёт угрозу пожаров.

– Надо при разработке областного закона сделать упор на безопасность, в том числе и противопожарную, – выслушав специалиста, подчеркнул Евгений Куйвашев. – Если провода заискрят рядом с домом, может случиться беда. У вас ведь был недавно пожар, вы знаете, что это такое.

Проблема электроснабжения, по мнению председателей СНТ, требует комплексного решения на всей территории Свердловской области. Дело в том, что крупные сетевые компании неохотно заключают договоры на обслуживание линий электропередачи с садоводческими товариществами, хотя в тарифе содержание и ремонт заложены. Садоводы все работы вынуждены выполнять за свой счёт, поэтому в садах так много ветхих столбов, старых проводов. Возможно, необходимо волевым решением передать электросети на баланс энергетикам. Евгений Куйвашев пообещал обсудить эту проблему со специалистами и найти оптимальный выход.

Решился в этот день и вопрос, над которым в «Луче» безуспешно бились не один год. Природный водоём, который используется на случай тушения пожаров, юридически разделён на две части: бóльшая принадлежит СНТ, а меньшая является областной собственностью. Двоякая принадлежность мешает садоводческому товариществу получить субсидию из бюджета на очистку водоёма, а провести работы за свой счёт «Лучу» не под силу. Тут один из свиты губернатора говорит, что заявление о передаче казённой части водоёма в пользование товариществу на 49 лет готово. Евгений Куйвашев берёт у него бумаги и передаёт председателю СНТ «Луч» Надежде Шурмелёвой.

– Заполните заявление прямо при мне. Я его заберу и лично отдам в МУГИСО, – заверил губернатор.

Но другие проблемы с ходу не решишь. Например, остро стоит вопрос налогообложения, оборудования и ремонта дорог, транспортного сообщения, сбора отходов, обустройства зон отдыха. И если в Екатеринбурге действует система субсидий, то в Свердловской области этого нет. Между тем в регионе насчитывается 700 тысяч садоводов, 13 тысяч из них постоянно проживают в СНТ. В поддержке нуждается и «Союз садоводов Екатеринбурга», чьими консультациями и юридической помощью пользуются и садоводы других городов области. В этом году, по словам Надежды Локтионовой, арендная плата за подвальное помещение, где проводятся лекции, школы председателей СНТ, увеличилась втрое.

– Я дам поручение правительству уже в этом году разработать механизм выделения грантов на проекты благоустройства садоводческих товариществ, – пообещал губернатор. – Прошу и депутатов включиться. А осенью, когда работы на грядках завершатся, есть смысл провести форум садоводов.

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В «Луче» много домов-старожилов, но участки все ухоженные. Фото: Алексей Кунилов

Детскую площадку на территории СНТ «Луч» обустроили за счёт субсидий, планируют ещё одну – спортивную. Фото: Алексей Кунилов

Этот водоём пока принадлежит СНТ «Луч» лишь наполовину, второй владелец – область. Фото: Алексей Кунилов

За новую подстанцию в СНТ «Луч» не смогли получить субсидию из бюджета из-за долга по налогом всего в два с половиной рубля. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №92 от 26.05.2021 под заголовком «Евгений Куйвашев пообщался с садоводами и с ходу решил ряд их проблем»