Публикуем список ярмарок в Свердловской области на 21-22 августа

Жителей Екатеринбурга ярмарки ждут на семи площадках. Фото: Владимир Мартьянов.

В ближайшие выходные, 21 и 22 августа, жителей Свердловской области вновь приглашают на ярмарки. Торговые ряды будут развёрнуты в 18 муниципалитетах региона.

В этот раз список выглядит следующим образом:

Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки (ежедневно с 8:00 до 22:00), на ул. Бориса Ельцина, 3 (21 августа с 7:00 до 22:00) и Академика Щварца, 17 (21 и 22 августа с 10:00 до 20:00);

(Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки (ежедневно с 8:00 до 22:00), на ул. Бориса Ельцина, 3 (21 августа с 7:00 до 22:00) и Академика Щварца, 17 (21 и 22 августа с 10:00 до 20:00); Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно, кроме понедельников, с 9:00 до 16:00);

(ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно, кроме понедельников, с 9:00 до 16:00); Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная ярмарка "Дачный сезон" (21 и 22 августа);

(ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная ярмарка "Дачный сезон" (21 и 22 августа); посёлок Лёвиха (у дома №12 ул. Куйбышева) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" (до 31 октября с 9:00 до 17:00);

(у дома №12 ул. Куйбышева) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" (до 31 октября с 9:00 до 17:00); Кировград (ул. Свердлова, 40) – сельскохозяйственная ярмарка "С дачи на ярмарку" (до 3 октября);

(ул. Свердлова, 40) – сельскохозяйственная ярмарка "С дачи на ярмарку" (до 3 октября); Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (ежедневно, кроме понедельников), а также на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября);

(ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (ежедневно, кроме понедельников), а также на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября); Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка и на ул. Ленина, 18 – сельскохозяйственная ярмарка "Есть символ у моей России" (21 августа);

(площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка и на ул. Ленина, 18 – сельскохозяйственная ярмарка "Есть символ у моей России" (21 августа); Красноуфимск (площадь у горадминистрации) "Дары уральской природы" – универсальная ярмарка (21 августа) и ул. Рогозинниковых, 35 – универсальная ярмарка (по декабрь);

(площадь у горадминистрации) "Дары уральской природы" – универсальная ярмарка (21 августа) и ул. Рогозинниковых, 35 – универсальная ярмарка (по декабрь); Кушва (земельный участок по ул. Союзов и по ул. Станционной) – универсальная ярмарка (21 и 22 августа);

(земельный участок по ул. Союзов и по ул. Станционной) – универсальная ярмарка (21 и 22 августа); посёлок Баранчинский (в районе передвижных торговых прилавков по ул. Победы) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад, огород" (22 августа);

(в районе передвижных торговых прилавков по ул. Победы) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад, огород" (22 августа); Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (21 и 22 августа с 9:00 до 17:00);

(ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (21 и 22 августа с 9:00 до 17:00); Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (22 августа);

(пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (22 августа); посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" (21 и 22 августа);

(ул. Молодёжная, в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" (21 и 22 августа); пгт Верхняя Синячиха (ул. Октябрьская, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (21 августа);

(ул. Октябрьская, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (21 августа); Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (21 августа с 9:00 до 17:00);

(ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (21 августа с 9:00 до 17:00); село Бызово (между домами №№7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (22 августа с 11:00 до 15:00);

(между домами №№7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (22 августа с 11:00 до 15:00); Реж (площадь ул. Калинина, 47) – универсальная ярмарка (21 августа);

(площадь ул. Калинина, 47) – универсальная ярмарка (21 августа); Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Чтобы выяснить, в каких городах Среднего Урала в ближайшие выходные пройдут ярмарки, "Областная газета" вновь ознакомилась с планом проведения подобных мероприятий. Он размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Важно понимать, что не все ярмарки проходят строго по графику. Так, ярмарка на главной площади уральской столицы, которая значится в списках, не состоится. Ярмарочный сезон на данной площадке возобновится ближе к осени. Сейчас там действует фестиваль "Атмосфера".