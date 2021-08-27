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Общество / Дом. Сад. Огород
27 августа 2021, 14:14

Последние летние ярмарки пройдут в 22 свердловских муниципалитетах

ярмарка цветов

Ярмарочный сезон на площади 1905 года в Екатеринбурге возобновится 4-5 сентября. Фото: Галина Соловьёва.

В последние летние выходные жителей Среднего Урала вновь приглашают посетить ярмарки. Рассказываем, в каких городах можно будет приобрести продовольственные и непродовольственные товары.

Торговые ряды будут развёрнуты в 22 муниципалитетах региона:

  • Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (28 августа с 9:00 до 18:00);
  • Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка "Садовая" на ул. Анучина и универсальная на торговой площади (28 августа с 8:00 до 17:00);
  • Верхний Тагил – сельскохозяйственная ярмарка "Дачный сезон" площадь на ул. Ленина (28 августа с 9:00 до 16:00);
  • Верхняя Тура – сельскохозяйственная ярмарка "День садовода" расположится на перекрёстке улиц Иканина и Машиностроителей (29 августа);
  • Волчанск – универсальная ярмарка на ул. Пионерская, 11 (28 августа);
  • Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00);
  • Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);
  • Качканар – сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка "Дачный сезон" на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (28 и 29 августа);
  • посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00);
  • Кировград – сельскохозяйственная ярмарка "С дачи на ярмарку" на ул. Свердлова, 40 (до 3 октября);
  • Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (28 и 29 августа), а также универсальные и сельскохозяйственные на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября);
  • Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ (28 августа);
  • Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);
  • Кушва – сельскохозяйственные ярмарки на ул. Союзов и ул. Станционной (29 августа);
  • Лесной – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (28 и 29 августа с 9:00 до 17:00);
  • Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (29 августа);
  • посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" на ул. Молодёжной, 1 (28 и 29 августа);
  • Богданович  – универсальная ярмарка на ул. Степана Разина, 43 (28 августа с 9:00 до 16:00);
  • Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (28 и 29 августа с 9:00 до 18:00);
  • село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (29 августа с 11:00 до 15:00);
  • Ревда – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" в районе дома № 35 на ул. Мира (28 и 29 августа с 8:00 до 17:00);
  • Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Такие данные представлены на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Важно понимать, что не все ярмарки проходят строго по графику. Так, ярмарка на главной площади уральской столицы, которая значится в списках, не состоится. Ярмарочный сезон на данной площадке возобновится 4-5 сентября, сообщили "Областной газете" в пресс-службе мэрии.

Сейчас там действует фестиваль "Атмосфера". Мероприятие было решено продлить до 29 августа включительно.

Областная газета Свердловской области

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