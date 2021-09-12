Из личного опыта: как я бурил скважину на даче

Такую скважину нужно обязательно утеплить на зиму. Фото: Алексей Кунилов

Мы продолжаем разговор, начатый несколько недель назад на нашей садовой полосе (см. «ОГ» №153 от 21.08.2021), и речь снова о скважинах на воду, которые садоводы и дачники устраивают на своих участках. Но в этот раз уже не о ремонте, а бурении и тех проблемах, с которыми при этом сталкиваются дачники. Корреспондент «Облгазеты» испытал это на себе.

Без воды, как известно, «и ни туды и ни сюды». Блажен тот, у кого рядом с дачей или загородным домом есть… прудоём, а если нет? Тогда надо бурить скважину. Да и вода из пруда вряд ли пригодна для питья, так что другого выхода нет – только добираться через скважину до подземных источников. Как и в любом деле, тут есть свои тонкости.

Первую скважину мы пробурили, конечно же, у самого дома, чтобы проще было завести водопровод в здание. Даже бетонную коробку для неё изладили, чтобы проще было на зиму утеплять. Но вот незадача – вода пошла мутная. С месяц прокачивал – бесполезно. Как шла мутная, так и идёт. Пришлось обращаться к специалистам. Приехал такой, взял в руки две Г-образные рамки и начал обследовать участок. Конечно, слышали мы о таких лозоходцах, но отношение к ним было крайне скептическое. Ну как ты определишь с помощью такого простого устройства наличие воды под землёй, да ещё и неизвестно, на каком расстоянии?

Но факт остаётся фактом – наличие подземной реки спец определил точно. На вопрос, а как вы это делаете, ответил просто: «Секрет фирмы». – «Гарантируете?» – «Сейчас бригада приедет – увидите». Приехала буровая машина, стали бурить там, где указал спец, и на 30-метровой глубине пошла вода и до сих пор идёт. Это ещё повезло – у коллеги на даче воду нашли на глубине более 70 метров. Простеньким насосом наверх не поднимешь. Сдавали пробы на анализ в Роспотребнадзор – хорошая вода, есть только небольшое превышение нормы по железу.

Единственный минус – водный источник оказался метрах в 30 от дома. Значит, надо прокладывать водопровод. Глубина промерзания грунта у нас на Урале, как пишут в книжках по строительству, 1,8 метра. Но кто же будет нынче копать этакие «окопы» в полный рост? Взяли метр с небольшим, рабочие быстро выкопали траншею, куда и уложили пластиковые трубы, но предварительно надели на них «чехлы» из утеплителя – вода в них зимой не замерзает.

Так что главное при обустройстве скважины – найти точное место, где есть вода. Она может появиться и на небольшой глубине, но это будут, скорее всего, воды из горизонта, не подкреплённого скальными породами. Качаете, а потом – раз, насос перестаёт подавать воду, и приходится ждать, пока она там накопится. Для полива пойдёт и такая, а вот для водоснабжения дома лучше пробурить другую.

Почти каждый, кто бурил скважину, сталкивался с проблемой поступления из неё мутной воды. Поэтому сразу после бурения необходимо прокачать скважину – сначала пойдёт мутная вода, но постепенно станет светлее, а потом и прозрачная придёт. Причём специалисты говорят, что для раскачки скважин нужно использовать только центробежный насос. Дешёвый вибрационный замутит воду: от вибраций донный ил будет подниматься со дна и захватываться насосом. В зависимости от условий раскачка может продолжаться до месяца.

Погружной насос в это время надо периодически доставать и промывать, как и пластиковую трубу. Специалисты советуют не погружать насос в скважину глубже двух метров от дна.

И всё же в чистой на вид воде могут быть опасные для здоровья примеси, например, марганец. Поэтому лучше воду, добываемую на участке, проверять. Превышение по железу – типичная для Среднего Урала ситуация, с этим можно мириться, но лучше убрать лишнее железо, поставив при входе водопровода в дом фильтр.

Виктор СЕЛЕЗНЁВ, гидрогеолог уральской экологической организации по изыскательским работам: – Что касается рамок – я к ним отношусь скептически. Это, скорее, изображение значимости специалиста, смахивает на шарлатанство. При обустройстве скважины главный вопрос: где её бурить? Я считаю там, где вам удобно. Водоносный слой у нас на Урале обычно до 30 метров, максимум – до 60. Но лучше пригласить геофизиков: они со своей аппаратурой определят оптимальный вариант. И обязательно надо воду из нового источника сдать на анализ в Роспотребнадзор. У нас ещё одна типичная ситуация – превышение нитратов, это не токсикология, но хорошего мало. При выборе места под скважину нужно исходить из того, какая вода вам нужна – питьевая или техническая. В любом случае скважину обязательно надо продувать промышленным компрессором. У нас ведь почвы в основном сланцевые и глинистые, от них и мутнеет вода. Причём прокачивать надо до активного выброса чистой воды.

Опубликовано в №168 от 11.09.2021 под заголовком «Как правильно пробурить скважину на даче»