Конкурс «Облгазеты» «С ОГорода — на стол»: рекордные перцы и виноград

Из винограда можно приготовить даже вино, но садовод Павел Чекунов предпочитает съедать урожай только в свежем виде. Фото: Из личного архива Павла Чекунова

«Облгазета» продолжает публиковать фото и рецепты, которые присылают читатели на наш конкурс «С ОГорода – на стол». Рассказываем о богатом урожае ещё двух участников.

Валентина Лазукова из села Крутихинское Ирбитского района считает, что этот год стал особенно урожайным практически для всех культур. Уродились смородина, вишня, малина, крыжовник, клубника, из которых женщина приготовила джемы и варенья. Но больше всего садовода порадовали овощи.

– На грядках у нас всё в порядке: вырастили капусту, помидоры, огурцы, кабачки, лук, – рассказывает Валентина Лазукова. – Но особенно удивил красный перец: очень большой и красивый вырос. На зиму я заготавливаю много разных салатов, в том числе – с перцем.

Один из фирменных рецептов – овощной салат «Дуэт». Для него потребуется 3 кг помидоров, 3 кг сладкого перца, 5 чайных ложек соли, 1,5 стакана сахара, 1 стакан растительного масла, 3 столовые ложки уксуса. Помидоры нужно пропустить через мясорубку, всыпать мелко нарезанный перец, посолить и тушить 25 минут. После добавить сахар, растительное масло, уксус и тушить ещё 15 минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Другой участник нашего конкурса, Павел Чекунов из Камышлова, похвастался своим урожаем винограда сорта «Алёшенькин», он выращивает его уже более 20 лет.

– В этом году виноград созрел раньше обычного и урожай получился рекордным, – говорит Павел Чекунов. – Сорту «Алёшенькин» нужно много солнца, чем этот год, несомненно, радовал. Виноградом мы всегда наслаждаемся в свежем виде, делимся с друзьями и даже на рынке продаём. Такую ягоду на варенье или сок тратить не хочется – съедаем так!

Внимание: остаётся последняя неделя, когда можно принять участия в конкурсе для садоводов и огородников «С ОГорода — на стол». Фото вашего урожая и интересных рецептов можно отправить по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: редакция «Областной газеты», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. 25 сентября мы назовём трёх победителей.

Перцы у Валентины Лазуковой в этом году уродились как с картинки. Фото: Из личного архива Валентины Лазуковой

Каждый год Павел Чекунов собирает более пяти вёдер винограда. Фото: Из личного архива Павла Чекунова

Опубликовано в №168 от 11.09.2021 под заголовком «Рекордные перцы и виноград»