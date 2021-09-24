Можно или нельзя разводить на садовых участках кур и прочую домашнюю живность?

Прежде чем завести коз, подумайте, где они будут пастись Фото: Галина Соловьёва

В топе популярных тем среди садоводов – недавнее решение Верховного суда Российской Федерации, признавшего законным штраф, выписанный за разведение кур на садовом участке. И хотя в основу разбирательства лёг случай в Волгограде, выводы высшего судебного органа страны актуальны и для уральских садоводов.

История проста и типична для наших дней. Ещё в 2018 году Государственная инспекция по использованию и охране земель Волгоградской области оштрафовала Таисию Коверченко на 10 тысяч рублей за строительство на садовом участке курятника и разведение кур. Пытаясь оспорить это решение, женщина дошла до Верховного суда РФ (ВС), но и там проиграла. Почему?

«При рассмотрении дела выявлено… несоответствие вида использования земельного участка ни основным, ни условно разрешённым видам использования, перечисленным в правилах землепользования и застройки городского округа Волгограда, утверждённым решением Волгоградской городской думы, следовательно, она обоснованно привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения», – говорится в постановлении ВС от 2 августа 2021 года (желающие могут ознакомиться с документом в банке судебных решений на сайте www.vsrf.ru – дело № 16-АД21–6-К4).

Разрешённые виды использования земель в последнее время становятся камнем преткновения всё чаще. В октябре 2020 года, к примеру, на эту тему высказался Конституционный суд Российской Федерации (КС). Причём он встал на сторону владелицы земельного участка, которую оштрафовали за разведение домашнего скота. Так что же получается? Один суд запрещает разведение живности, другой – одобряет? Именно такие полярные трактовки звучали и звучат после обнародования упомянутых судебных решений. Однако никакого противоречия нет.

Конституционный суд признал незаконным привлечение Маргариты Анциновой из Читы к административной ответственности за содержание коз по той причине, что её участок находится на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, на которых разрешено ведение личного подсобного хозяйства. Так что оштрафовали её несправедливо. Таисия же Коверченко из Волгограда кур разводила на участке в садоводческом товариществе, чьи земли разрешено использовать лишь для отдыха, а также для выращивания сельскохозяйственных культур, размещения садового или жилого дома, хозпостроек, гаражей – исключительно для собственных нужд.

– Чтобы не нарваться на административный штраф, нужно чётко выяснить, для каких целей предназначена земля, на которой расположен ваш участок, – говорит председатель Свердловского регионального отделения Союза садоводов России Надежда Локтионова. – Разрешённый вид использования участка каждого собственника указан в Едином государственном реестре недвижимости. Но можно также заглянуть в Классификатор видов разрешённого использования земельных участков в редакции 2021 года и в Правила землепользования и застройки муниципалитета, где определены основные, дополнительные и вспомогательные виды использования земельного участка, расположенного в той или иной зоне.

В каждом муниципалитете нашего региона, по словам Надежды Локтионовой, предусмотрены свои виды использования земельных участков. Где-то в СНТ можно строить помещения для содержания птицы и даже мелкого скота, а где-то это не предусмотрено. Если кур, кроликов, гусей разводить на участке можно, следует изучить СНиП 30–02–97, в котором содержатся нормы и правила планировки и застройки территорий садоводческих объединений граждан, зданий и сооружений. Их придётся учитывать, чтобы при возведении курятника или вольера для кроликов соблюсти требования удалённости объекта от соседского дома, к примеру.

– Нужно помнить, что надзорные органы работают по жалобам граждан, – подчеркивает Надежда Локтионова. – Садоводы их пишут, если им мешает крик петухов или гогот гусей, запах помёта с соседнего участка. Поэтому советую тем, кто собирается завести домашнюю птицу, козу, поросёнка, заручиться письменным согласием соседей, даже если всеми правилами и регламентами это разрешено. Это защитит от штрафов, и поможет отстоять свои права в судебных тяжбах.

Жизнь есть жизнь, она постоянно несёт перемены. Если в советскую пору участки в коллективном саду использовали исключительно для пополнения собственной продовольственной корзины, то теперь всё изменилось. Кто-то по-прежнему корпит на грядках и в теплицах, кто-то возводит коттедж с бассейном, устраивает шумные вечеринки, а кто-то любит запустение, позволяет зарасти участку бурьяном. Конфликты неизбежны, если не соотносить свои желания с законом. Хочешь праздности – выбирай коттеджный посёлок, где твои вечеринки с барбекю и громкой музыкой никому не помешают. Хочешь держать не одну козочку, а поголовье – перебирайся на земли, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства.

За разведение кур на садовом участке можно и на штраф нарваться Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №178 от 25.09.2021