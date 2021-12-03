Лучшая сельская усадьба области находится в селе Тимофеево Слободо-Туринского района

Сергей Сидоров с женой и дочерью у камина, который он самостоятельно выложил. Фото: из личного архива Сидоровых

В этом году победителями в номинации «Сельская усадьба» областного конкурса «Лучшая сельская усадьба, село, деревня»* стали Сергей и Татьяна Сидоровы из села Тимофеево Слободо-Туринского муниципального района. Жюри конкурса отметило их за оригинальные идеи по обустройству сельского быта. А мы заметили ещё одну интересную особенность: то, как сочетаются в этом доме и на участке, сплачивая семью, две стихии – огонь и вода.

Сергей Александрович работает в Туринской Слободе оператором на водозаборной станции, Татьяна Климентьевна – заместителем директора по воспитательной работе в Слободотуринской школе №2. Но живут они почти в десяти километрах от районного центра – в селе Тимофеево. Там получили в 1995 году квартиру в двухквартирном доме от местного колхоза, где тогда трудился Сергей. Татьяна работала в Тимофеевской школе учителем географии и биологии. Дом был не новый, с довольно запущенной территорией вокруг, без огорода и сада, постройки находились в плачевном состоянии. Но молодые новосёлы не унывали, засучили рукава и первым делом… выкопали на улице колодец. Символичное начало! Кстати, у Сидоровых давно уже в дом вода поступает из скважины. О колодце в последние годы как-то забыли, но этим засушливым летом пришлось вспомнить, и он снова выручил: воду оттуда брали на полив.

Идеальное жильё

Перемены в этом доме и на участке за четверть века произошли разительные.

– Когда мы въехали и содрали обои, то в щели между плит, из которых построен дом, местами было видно улицу. От этого стены постоянно оставались сырыми, – вспоминает Татьяна Сидорова. – Сейчас дом не узнать – идеальное жильё для сельской местности.

Дом не только утеплили снаружи и поменяли окна, но и перестроили внутри: убрали стенку между коридором и кухней – получилась кухня-столовая. Сломали перегородки между обветшавшими туалетом и ванной – нашлось место для каминного зала. А туалет, ванную и кочегарку устроили в просторном пристрое. Дом был с электроотоплением, теперь его продублировали для надёжности дровяным котлом. Разломали две печки, что занимали много места. Из этого кирпича Сергей Александрович сложил камин – это была его мечта.

– Камин мы изначально планировали в доме, нам очень нравится открытый огонь, – говорит Татьяна Сидорова.

Одна из профессий главы семейства связана с огненной стихией – он сварщик. Возможно, это объясняет тягу к огню. На одном камине хозяин не успокоился и смастерил другой – на летней веранде. Там любят собираться родственники и друзья. Один из поводов для этого – приезд дочери Сидоровых Валерии, которая живёт в Уренгое.

– Веранда огромная, когда Валерия приезжает, собираем родственников, чтобы повидаться, потому что приезжает она не так часто, засиживаемся у огня до поздней ночи, – рассказывает хозяйка.

Бассейн под крышей

Поначалу Сидоровы, как и многие сельские жители в 90-е годы, держали корову, половину участка засаживали картошкой. В 2008 году с коровой расстались и устроили «перезагрузку» усадьбы. Выделили большую территорию под зону отдыха, разбили газон, посадили декоративные кустарники и растения: спирею, чубушник, барбарис, пузыреплодник, жасмин, декоративную калину, рябинник, папоротники. Нашлось место пихте, голубой ели и можжевельнику. Центром зоны отдыха стали водопад с прудиком и печка для приготовления блюд в казане. Снова соединение стихий воды и огня. Но это ещё не всё. В летние месяцы главным местом притяжения становится бассейн.

– Каркасный трёхметровый бассейн мы поместили в «тепличку» из цветного поликарбоната – Серёжа сам сварил её, – говорит Татьяна Сидорова. – Вода в бассейне под крышей в солнечные дни нагревается очень быстро, и можно купаться с мая и до сентября. В прошлом году сделали освещение дорожки, ведущей от бани к бассейну, теперь можно даже вечером выбежать из парной и окунуться в воду.

Хозяйка тщательно ухаживает за своим водоёмом для купаний, следит, чтобы вода в нём оставалась чистой и не цвела. В планах – купить специальный пылесос для бассейна.

Рядом с печкой для приготовления блюд в казане расположились цветочные клумбы. Фото: Валерия Сидорова

Пергола постепенно затягивается девичьим виноградом, создавая спасительную тень в жару. Фото: Валерия Сидорова

Грейте землю листьями

Но какая сельская усадьба без сада и огорода! Две плодоносящих яблоньки Сидоровых дали нынче богатый урожай, подрастают другие. А есть ещё слива, вишня, малина, смородина, жимолость, садовая земляника, ирга и черноплодная рябина. Урожай ягод идёт на заготовки, в основном – на компоты.

На грядках и в трёх теплицах поспевают овощи. Самый любимый из них для хозяйки – огурец. Первые зеленцы из своей теплицы тут едят уже в начале мая, и на столе они не переводятся до октября. Чтобы добиться такого длительного плодоношения, есть два секрета. Один из них – «тёплые подушки».

– В деревне всегда высаживали ранние огурцы на горячие гряды из навоза. Так делали и мы до той поры, пока не расстались с коровой. Когда навоза не стало, призадумались: как быть, чем согреть землю? – рассказывает Татьяна Климентьевна. – И вот придумали собирать прошлогодний опад и закладывать его в грядки заместо навоза – «тёплая подушка» греет не хуже навоза.

«Подушкой» тёплые гряды назвали потому, что ворохи листьев действительно мягкие, как подушка. Опад собирают в мешки ещё с осени и хранят их зимой в теплице. Как только пригреет солнце, снимают с грядок в теплице верхний слой почвы на 20 сантиметров и раскладывают листья и органику. Толщина «подушки» должна быть не менее 40 сантиметров. Сверху засыпают её землёй. За несколько недель листва перепреет и «подушка» заметно осядет – можно высаживать рассаду.

А чтобы продлить плодоношение огурцов, хозяйка в августе опускает их со шпалеры вниз, убирает все листья, оставляя лишь верхние, зелёные, и укладывает стебли на землю. В таком положении у огурцов словно открывается второе дыхание, они продолжают радовать урожаем. Правда, в холодные ночи тепличку приходится отапливать электронагревателем.

Из старых оконных рам сделали теплицы, где Татьяна Сидорова выращивает свои любимые овощи. Фото: Валерия Сидорова

Сад Памяти Обустроили Сидоровы не только свой участок, но и пустырь возле дома. Этой весной расчистили поляну от поросли, сухой травы и посадили берёзки и сосенки. Происходило это в майские праздники, накануне празднования Дня Победы. Поэтому сад посвятили родственникам, не вернувшимся с войны. К посадке деревьев привлекли внучатых племянников – так дети соприкоснулись с историей своего рода.

Рецепт компота из ирги и чёрной смородины от Татьяны Сидоровой Трёхлитровую банку вымыть, ополоснуть кипятком, высыпать в неё полкило ягод ирги и 100 граммов ягод чёрной смородины, добавить 200 граммов сахара, залить кипятком и сразу же закатать крышкой. Потом покатать банку по столу, чтобы сахар растаял и распределился, и уложить для стерилизации на несколько часов под «шубу» – тёплое одеяло или одежду.

Стены дома Сидоровых украшают картины их дочери Валерии. Фото: Валерия Сидорова



* Конкурс проводится по инициативе общественной организации «Союз сельских женщин Свердловской области» и при поддержке регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Подробнее обо всех итогах конкурса в 2021 году – в «ОГ» № 210 от 13.11.2021.



Опубликовано в №225 от 04.12.2021