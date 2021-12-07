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7 декабря 2021, 13:18

Сельхозпроизводителям разрешили продавать продукты на участках

Капуста.

Теперь фермеры могут реализовать на своём участке произведённую сельхозпродукцию. Фото: Алексей Кунилов.

Теперь фермеры и сельхозкооперативы могут реализовать товар на собственных участках. Об этом говорится в законе, который подписал Президент РФ Владимир Путин.

Как следует из документа, размещённого на официальном интернет-портале правовой информации, фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут продавать произведённую ими сельхозпродукцию на используемых ими землях. Для этого должны использоваться помещения в зданиях, строениях или сооружениях, входящих в состав имущества таких хозяйств и кооперативов. Продавать свою продукцию они могут и в нестационарных торговых объектах.

Указано в законе и то, где должны находиться такие объекты. Их можно размещать на землях, которые не относятся к сельхозугодьям. Также прописано, что размещение этих объектов допускается без проведения работ, связанных с нарушением почвенного слоя земельного участка.

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Областная газета Свердловской области

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