Садоводы Екатеринбурга в очередной раз получили субсидии из городского бюджета

Рисунок: Максим Смагин

В конце прошлого года, как уже сообщала «ОГ», специальная комиссия рассмотрела заявки от садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Екатеринбурга на предоставление субсидий. Их объём по сравнению с 2020 годом увеличился вдвое – с 3 до 6 млн рублей. В итоге 18 объединений получили кто несколько сотен тысяч рублей, кто несколько десятков тысяч.

Сами бы не справились

– Мы страшно довольны результатом, – не скрывает радости председатель СНТ «Горняк» Сергей Попков. – Нашему саду более трёх десятков лет, инфраструктура пришла в негодность, многое требует ремонта, замены, а значит — солидных затрат. Мы в прошлом году установили новые опоры линий электропередачи, так как старые совсем сгнили. Грейдировали и отсыпали щебнем дорогу внутри сада. Потратили более 300 тысяч рублей, и нам возместили половину. Это просто отлично.

Для СНТ «Горняк» это был первый опыт участия в конкурсе на получение субсидий, но не последний. По словам Сергея Попкова, на суд общего собрания в этом году планируется вынести два вопроса: дальнейший ремонт дорог и углубление противопожарного водоёма. Если садоводы эти работы одобрят, их проведут и снова подадут заявку на субсидии.

– Самым больным местом у нас была система электроснабжения, – рассказывает и.о. председателя СНТ «Ариана-6» Нина Мальцева. – Мы разделили работы по её модернизации на три этапа. Первый провели в 2020 году, второй — в минувшем, третий запланировали на нынешний. Уже поменяли опоры, провода, отремонтировали трансформатор. Но без помощи города мы бы не справились. В первый раз с подготовкой документов на субсидию сложности возникали, во второй справились легко. Мечтаем, когда закончим работы, передать своё энергохозяйство специализированной обслуживающей организации.

18 счастливчиков

Всего в 2021 году на получение субсидий претендовали 30 объединений садоводов, но отбор прошли лишь 18. При этом четырём СНТ – уже упомянутому «Горняку», «Ариане-6», «Лучу» и «Берёзке» – были частично компенсированы затраты сразу на два вида работ. Причиной отсева одиннадцати претендентов явилось наличие у них задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов или пеней. В последние годы именно разного рода долги мешают получить субсидии, хотя поначалу серьёзной проблемой для СНТ было правильное оформление документов, соблюдение регламента конкурса. Но благодаря обучению и консультациям, которые регулярно проводит Союз садоводов Екатеринбурга, председатели СНТ стали крайне редко допускать ошибки.

Ещё один барьер на пути к субсидиям – застарелая привычка председателей некоторых СНТ расплачиваться с работниками и подрядчиками наличными. От неё, по словам председателя свердловского отделения Союза садоводов России и Союза садоводов Екатеринбурга Надежды Локтионовой, пора отказываться. Чтобы получить субсидию, понесённые расходы необходимо подтвердить банковскими документами.

Заглянем в будущее

– Субсидиями мы пользуемся с 2013 года, – рассказывает председатель СНТ «Луч» Надежда Шурмелёва. – Благодаря помощи города мы многое привели в порядок. В прошлом году во время пожара у нас пострадала ЛЭП, пришлось в срочном порядке менять опоры, тянуть провода. Отремонтировали дороги на нескольких улицах в саду. Потратили 600 с лишним тысяч рублей, половину нам компенсировали. На нынешний год запланировали опять же ремонт дорог, а главное — чистку водоёма, вы же видели, в каком он состоянии.

Видели. Во время визита в СНТ «Луч» в прошлом году губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева садоводы подвели его к водоёму, напоминающему лесное озеро с заросшими травой и ивняком берегами. Очистить его и оборудовать площадку для подъезда пожарных машин мешало то, что половина водоёма СНТ не принадлежала, и как ни бились садоводы, преодолеть бюрократические барьеры не могли. Лишь после вмешательства главы региона решение было найдено – водоём передали «Лучу» в бесплатное пользование. По этой проторённой дорожке пошли и в СНТ «Берёзка»: смогли взять в пользование пруд, вырытый садоводами ещё в советские времена.

– Очень важно, чтобы садоводы поняли: власть готова помочь им в решении любых вопросов, – подчёркивает Надежда Локтионова. – Надо лишь правильно их формулировать и не бояться задавать.

Иван БЕСКРЕСТНОВ, председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга: – Субсидии товариществам садоводов и огородников, расположенным на территории Екатеринбурга, выдаются из бюджета с 2013 года. Так что в следующем году будем отмечать десятилетие – небольшой юбилей. Объёмы выделяемой помощи постоянно увеличиваются. Ещё в 2019 году было полтора миллиона, в 2020-м – три, в 2021-м – шесть, в нынешнем году СНТ могут рассчитывать на шесть миллионов рублей. Но я бы хотел подчеркнуть, что садоводам нужно внимательно изучить правила предоставления субсидий и основания для отклонения заявок. Все документы размещаются на официальном портале администрации Екатеринбурга. Там же сообщается о сроках подачи заявок на субсидии – их тоже надо соблюдать.

ВАЖНО Ежегодно администрация Екатеринбурга определяет общий объём финансовой поддержки садоводческих и огороднических некоммерческих объединений и её размеры по отдельным направлениям. В 2021 году на субсидии было выделено 6 млн рублей, которые распределили: на ремонт линий электропередачи;

на ремонт дорожной сети;

на проведение противопожарных мероприятий. Непременное условие получения субсидии – товарищество должно предоставить документы, подтверждающие стопроцентную оплату работ за счёт собственных средств. В размере 70 процентов возмещают только затраты на противопожарные мероприятия, за другие расходы – не более 50 процентов. Каждое СНТ вправе претендовать на субсидии по всем трём видам работ. Заявку на получение субсидии можно подать в одном из отделений Центра муниципальных услуг в Екатеринбурге. С перечнем документов, которые необходимо приложить, можно ознакомиться на официальном сайте екатеринбург.рф. В их числе: информация о физическом объёме работ и фактическом их выполнении (копии договоров, акты, платёжные поручения, кассовые, товарные чеки и прочее;

фотографии объекта до начала и после окончания работ;

дефектная ведомость с расчётами объёмов работ или проектно-сметная документация на выполнение работ. В администрации Екатеринбурга к выдаче субсидий относятся очень ответственно. Члены отборочной комиссии обязательно выезжают на место, чтобы убедиться, что работы действительно проведены, без обмана.

В ТЕМУ К числу глобальных нерешённых проблем относится распространение опыта администрации Екатеринбурга по субсидированию садоводческих товариществ на весь регион. Этот вопрос Надежда Локтионова поднимала перед Евгением Куйвашевым, и он дал поручение разработать систему поддержки. На XI Межрегиональном форуме садоводов, который прошёл в Екатеринбурге в сентябре прошлого года, министр агропромышленного ​​​​​​комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев сообщил, что его ведомство приступило к разработке программы поддержки СНТ на территории всего региона. Муниципалитеты станут собирать заявки и отбирать претендентов на получение субсидий, а областной бюджет будет выделять деньги на эти цели. Сейчас муниципалы разрабатывают необходимые регламентирующие документы.

сообщил, что его ведомство приступило к разработке программы поддержки СНТ на территории всего региона. Муниципалитеты станут собирать заявки и отбирать претендентов на получение субсидий, а областной бюджет будет выделять деньги на эти цели. Сейчас муниципалы разрабатывают необходимые регламентирующие документы. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов с трибуны XI Межрегионального форума садоводов сообщил о намерении увеличить объём помощи садоводам города в 2022 году до 12 миллионов рублей.

СПРАВКА «ОГ» 669 СНТ зарегистрировано на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

4 тысячи гектаров составляет площадь садовых участков.

236 тысяч екатеринбуржцев занимаются садоводством — 17,2 процента от общей численности населения.

56 740 человек являются пенсионерами — 24 процента от общего числа садоводов в Екатеринбурге.