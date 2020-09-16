Минпросвещения разъяснило правила оплаты классного руководства

Все региональные выплаты для учителей должны сохраниться. Фото: Галина Соловьёва

Российское министерство выпустило разъяснения по выплатам учителям 5 000 рублей за классное руководство. Отмечается, что все классные руководители должны получать доплаты с 1 сентября.

При этом все региональные выплаты сохраняются. В расчётном листе они должны быть прописаны отдельными строчками.

Не допускается также ухудшение ранее установленных условий оплаты труда, снижение размеров индексации зарплаты, отмена или снижение коэффициентов и стимулирующих выплат. За два класса и более один педагог может получить не более двух выплат по 5 000 рублей.

В министерстве заявили, что разъяснения выпущены, "поскольку возникло масса вопросов о порядке начисления этого вознаграждения".

Напомним, что с иницитивой о ежемесячных допвыплатах учителям ранее выступил Президент РФ Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному собранию. Правительство России сообщило о выделении дополнительных средств на доплаты за классное руководство. В этом году на эти цели направят почти 25 млрд рублей из федерального бюджета. Затем планируется ежегодно выделять около 73,5 млрд. Получателями станут свыше 810 тысяч педагогов.

Фото: разъяснения Минпросвещения

Фото: разъяснения Минпросвещения