Опубликовано предварительное расписание ЕГЭ-2021

Основной этап сдачи ЕГЭ пройдёт в период с 24 мая по 1 июля. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство просвещения РФ подготовило проект расписания Единого государственного экзамена на 2021 год. Ожидается, что основной этап сдачи пройдёт в период с 24 мая по 1 июля.

В основные дни основного этапа выпускники 11 классов будут сдавать ЕГЭ в соответствии со следующим расписанием:

24 мая – география, литература, химия;

27 мая – русский язык;

31 мая – математика базового и профильного уровней;

3 июня – история, физика;

7 июня – обществознание;

10 июня – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология;

15 июня – иностранные языки, раздел «Говорение»;

16 июня – иностранные языки, раздел «Говорение»;

18 июня – информатика и ИКТ;

19 июня – информатика и ИКТ.

Кроме основного этапа традиционно пройдёт ещё два — досрочный (с 22 марта по 16 апреля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября).

Как отмечается в проекте документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, ЕГЭ по всем предметам начинается в 10:00 по местному времени. Продолжительность экзамена по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике, обществознанию, истории и биологии составляет 3 часа 55 минут (235 минут), по русскому языку и химии – 3 часа 30 минут (210 минут), по математике базового уровня, географии, иностранным языкам (за исключением раздела «Говорение») – 3 часа (180 минут). На сдачу раздела «Говорения» по китайскому языку предоставляется 12 минут, по остальным иностранным языкам – 15 минут.

Напомним, ранее в России утвердили правила приёма в вузы в 2021/2022 учебном году. Ознакомиться с ними можно в материале «Областной газеты».