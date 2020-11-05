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Общество / Образование
5 ноября 2020, 19:27

Свердловские школьники вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В числе победителей из Свердловской области 10 учащихся девятого и десятого классов и 22 одиннадцатиклассника.

В числе победителей из Свердловской области 10 учащихся девятого и десятого классов и 22 одиннадцатиклассника. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» вошли 32 свердловских школьника. В финал состязания, итоги которого были подведены в Крыму, вышли 68 уральцев.

Как сообщает департамент информполитики региона, в числе победителей из Свердловской области 10 учащихся девятого и десятого классов и 22 одиннадцатиклассника.

Участниками проекта стали более миллиона российских школьников. По данным организаторов конкурса, всего победителями «Большой перемены» стали 300 учеников девятых и десятых классов и 300 одиннадцатиклассников.

По условиям конкурса, ученики 11 классов получат приз в размере миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а также до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся девятых и десятых классов получат премию в размере 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть потрачены на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Кроме того, специальный приз получат и наставники победителей: им достанется по 150 тысяч рублей, а также поездка на неделю в Крым и ноутбук.

Также по итогам конкурса были названы 20 школ, в которых воспитывались победители. Образовательные учреждения получат по два миллиона рублей на развитие образовательных возможностей. В числе лучших - два учебных заведения Свердловской области: екатеринбургская гимназия № 2 и общеобразовательное учреждение «Лицей» в Лесном.

Напомним, как сообщала «Областная газета», 2 ноября в режиме видеоконференции с участниками финала Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» побеседовал Президент России Владимир Путин. Глава государства предложил сделать конкурс ежегодным.

Областная газета Свердловской области

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