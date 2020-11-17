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Общество / Образование
17 ноября 2020, 14:30

Студентов снова ждёт онлайн-сессия

Студентка занимается онлайн

Студенты учатся удалённо уже почти год. Фото: Павел Ворожцов

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков заявил, что зимняя сессия для студентов пройдёт в онлайн-режиме. Этим летом многие вузы также проводили экзамены удалённо из-за коронавируса.

"Сегодня мы ориентируем студентов и [вузы] на сессию в основном в дистанционном формате", - передаёт ТАСС слова главы Минобрнауки РФ, сказанные на заседании совета Российского союза ректоров.

Напомним, что УрФУ и другие уральские вузы перешли на дистант с начала ноября. Удалённые занятия продлятся до конца первого семестра, до 1 февраля. Студенты учатся удалённо уже второй семестр. Ранее дистант из-за коронавируса вводился в вузах с середины марта.

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Студентов снова ждёт онлайн-сессия