УрФУ переходит на дистант до 1 февраля

Уральский федеральный университет переводит образовательный процесс в удалённый формат. Дистант вводится на предстоящие три месяца и затронет, в частности, предстоящую сессию.
«С понедельника, 2 ноября, по 31 января до особых распоряжений УрФУ переводит учебный процесс, включая предстоящую экзаменационную сессию, в дистанционный формат, предполагающий полное освоение студентами образовательных программ удалённо», - говорится в сообщении Telegram-канала университета.
Отдельно отмечается, что при переходе на дистанционную форму для некоторых занятий будут сделаны исключения. Требующие специального оборудования лабораторные работы у магистрантов и аспирантов инженерных и естественнонаучных направлений будут проходить очно, при соблюдении санитарных требований.
Напомним, ранее «Областная газета» сообщала о том, что УрФУ обратился Министерство науки и высшего образования РФ для согласования полного перехода на дистанционное обучение.
В сентябре вуз перевёл на удалёнку некоторые группы филологического и психологического факультетов: там были выявлены случаи заражения коронавирусом. С 12 октября 30% сотрудников университета начали работать из дома.
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