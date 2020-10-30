УрФУ переходит на дистант до 1 февраля

УрФУ вводит дистант на предстоящие три месяца. Фото: Галина Соловьёва.

Уральский федеральный университет переводит образовательный процесс в удалённый формат. Дистант вводится на предстоящие три месяца и затронет, в частности, предстоящую сессию.

«С понедельника, 2 ноября, по 31 января до особых распоряжений УрФУ переводит учебный процесс, включая предстоящую экзаменационную сессию, в дистанционный формат, предполагающий полное освоение студентами образовательных программ удалённо», - говорится в сообщении Telegram-канала университета.

Отдельно отмечается, что при переходе на дистанционную форму для некоторых занятий будут сделаны исключения. Требующие специального оборудования лабораторные работы у магистрантов и аспирантов инженерных и естественнонаучных направлений будут проходить очно, при соблюдении санитарных требований.

Напомним, ранее «Областная газета» сообщала о том, что УрФУ обратился Министерство науки и высшего образования РФ для согласования полного перехода на дистанционное обучение.

В сентябре вуз перевёл на удалёнку некоторые группы филологического и психологического факультетов: там были выявлены случаи заражения коронавирусом. С 12 октября 30% сотрудников университета начали работать из дома.