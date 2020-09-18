В УрФУ на дистант из-за COVID-19 перевели филологов и психологов

В учебных и студенческих корпусах проводится термометрия на входе и дополнительная обработка поверхностей, аудиторий и лабораторий. Фото: Алексей Кунилов

В гуманитарном институте УрФУ выявили пять заразившихся коронавирус. На дистанционное обучение переведены отдельные академические группы филологического и психологического департаментов.

Среди заразившихся - студенты и один сотрудник. Они смогут вернуться на очные занятия только после получения двух отрицательных тестов на COVID-19. В университете заявляют, что все контактные лица изолированы.

"Качество образования при этом сохраняется. В учебных и студенческих корпусах проводится термометрия на входе и дополнительная обработка поверхностей, аудиторий и лабораторий. Сохраняется масочный режим", - говорится в сообщении вуза в телеграм-канале.

Напомним, что из-за опасности распространения коронавируса УрФУ с 16 марта переходил на дистанционное обучение. Новый учебный год начался для студентов в обычном режиме - уже третью неделю проходят очные занятия. Ранее заражённый коронавирусом был выявлен в общежитии УрФУ на Комсомольской.

В начале недели вице-мэр Екатеринбурга по социальной политике Екатерина Сибирцева озвучила данные о закрытых классах. Из-за ОРВИ на карантин отправлены 74 класса в 34 школах, из-за COVID-19 - 22 класса в 19 школах. Всего в области на карантине 368 классов.