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9 октября 2020, 15:53

Ректор УрФУ заявил о готовности перейти на дистант

УрФУ

С 12 октября 30% сотрудников университета переводятся на дистант, согласно указу губернатора Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров сообщил о готовности университета перейти на дистанционный режим обучения в случае ухудшения эпидобстановки по коронавирусу. При этом официальных распоряжений на этот счёт нет.

Студентов могут перевести на удалёнку только по решению Роспотребнадзора и учредителя — Минобрнауки РФ.

"На сегодняшний день таких распоряжений нет, но вуз учёл уроки весеннего дистанта и сделал всё для обеспечения полноценного образовательного процесса в любых условиях", - приводит слова ректора телеграм-канал вуза.

С 12 октября 30% сотрудников университета переводятся на дистант, согласно указу губернатора Свердловской области. Известно, что с начала нового учебного года из дома продолжают работать преподаватели и сотрудники УрФУ старше 65 лет. Обучение студентов проходит в смешанном формате: потоковые лекции переведены на дистант во избежание скопления людей в учебных корпусах.

Треть сотрудников переводят на дистант также в УрГПУ. Об этом "Интерфаксу" сообщила ректор вуза Светлана Минюрова. Почти половина работников перешла на удалённный режим работы в горном университете, написал на этой неделе "Коммерсантъ-Урал" со ссылкой на информационное управление вуза.

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