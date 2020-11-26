Стали известны новые сроки написания итогового сочинения для 11-х классов

Одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение 5 апреля. Фото: Галина Соловьёва.

Утверждено новое расписание проведения итогового сочинения для учеников 11-х классов российских школ в 2020/2021 учебном году. Основной датой станет 5 апреля.

Дополнительные сроки назначены на 21 апреля и 5 мая. Об этом говорится в приказе Минпросвещения России и Рособрнадзора, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Успешно написанное одиннадцатиклассниками итоговое сочинение (изложение — для учеников с ограниченными возможностями здоровья) является допуском к ЕГЭ. Дополнительные сроки предусмотрены для тех, кто получит за работу, сданную в основной срок, «незачёт» или пропустит её по уважительной причине.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что итоговое сочинение, которое должно было состояться 2 декабря, перенесли из-за сложной эпидемической обстановки в регионах. Тогда сообщалось только о примерных сроках написания работы — не ранее 5 апреля.