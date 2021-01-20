В Нижнем Тагиле два новых детских сада начали принимать детей

Ожидается, что к концу месяца родители всех детей, кому дали место в новых детсадах, подготовят необходимые справки и документы. Фото: Алексей Кунилов

Учреждения были построены в 2020 году, сегодня они уже принимают детей. Детские сады № 210 и № 211 на Гальяно-Горбуновском массиве рассчитаны на 170 и 90 ребят соответственно.

Пока они заполнены только на 50%. Ожидается, что к концу месяца родители всех детей, кому дали место в новых детсадах, подготовят необходимые справки и документы.

В детском саду на Уральском проспекте, 93 на 90 мест сформированы четыре возрастные группы: две для самых маленьких до трёх лет и ещё две разновозрастные. В новом ДОУ на улице Удовенко, 4 укомплектовано восемь групп, две из которых ясельные.

"Сегодня мы посмотрели, как организован процесс в новых детских садах, увидели реакцию детей. По их смеху и весёлым лицам видно, что им нравится. И это самое главное. Совсем скоро будет получена лицензия на детский сад № 212 на Уральском проспекте, 32, и он также будет введен в эксплуатацию", - передаёт пресс-служба мэрии Нижнего Тагила слова главы города Владислава Пинаева.

Добавим, что в городе также планируют построить два детских сада: в микрорайоне Приречный на 270 и на Руднике имени III Интернационала на 170 мест. Всего мэрия готовит проекты ещё трёх ДОУ.

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