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Общество / Образование
21 января 2021, 13:20

Прокуратура проверит информацию о замёрзших школьниках в Сосьве

школа

Прокуратура проверит информацию о замёрзших школьниках в Сосьве. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области прокуратура организовала проверку по информации о несоблюдении температурного режима в одном из соцучреждений региона. Речь идёт о средней школе № 1 в посёлке Сосьва.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Среднего Урала, ссылаясь на публикации СМИ, в образовательном учреждении не соблюдаются санитарные требования к температурному режиму. В связи с этим школьникам приходится сидеть на уроках в верней одежде. Для обогрева классов используются обогреватели.

Таким образом, в ходе организованной проверки планируется проверить соблюдение требований санитарного законодательства при организации образовательного процесса. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Добавим, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о необходимости контролировать температурный режим в детских садах, школах, больницах и других соцучреждениях в ежедневном режиме. Соответствующая задача возложена на глав муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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