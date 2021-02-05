Темы дня

Общество / Образование
5 февраля 2021, 21:54

Опубликован обновлённый проект расписания ЕГЭ и ГИА на 2021 год

ЕГЭ

Начало основного периода сдачи единого государственного экзамена перенесено с 24 на 31 мая. Фото: Галина Соловьёва.

Рособрнадзор опубликовал изменённые проекты расписания ЕГЭ, ГИА и ГВЭ. Начало основного периода сдачи единого государственного экзамена перенесено с 24 на 31 мая.

Даты проведения всех экзаменов для выпускников 11-х классов сместились на одну неделю. Теперь расписание выглядит следующим образом:

  • 31 мая - география, литература и химия;
  • 3-4 июня - русский язык;
  • 7 июня - профильная математика;
  • 11 июня - история и физика;
  • 15 июня - обществознание;
  • 18 июня - биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
  • 21-22 июня - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
  • 24-25 июня - информатика.

Как сообщается на сайте Рособрнадзора, резервные дни для сдачи ЕГЭ запланированы на 28, 29 июня и 2 июля. Дополнительный период сдачи единого государственного экзамена установлен на 12, 13 и 14 июля, резервный день - 17 июля.

В период с 31 мая по 2 июля пройдёт основной этап сдачи ГИА, а с 3 по 17 сентября - дополнительный. Напомним, что в 2021 году экзамены ГИА пройдут только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.

Отметим, что предварительное расписание ЕГЭ на 2021 год было опубликовано ещё в октябре прошлого года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.02.2021, 22:31 / Общество
Летевший из Екатеринбурга в Крым самолёт совершил вынужденную посадку
05.02.2021, 21:54 / Общество
Опубликован обновлённый проект расписания ЕГЭ и ГИА на 2021 год
05.02.2021, 21:07 / Политика
Евгений Куйвашев наградил знаком отличия заместителей министра финансов и слесаря-сборщика
05.02.2021, 20:05 / Общество
Дефицит бензина в Хабаровске вызван остановкой работы нефтеперерабатывающего завода
05.02.2021, 19:05 / Общество
Директор УГМК по общим вопросам Владимир Белоглазов скончался в Москве