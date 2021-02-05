Опубликован обновлённый проект расписания ЕГЭ и ГИА на 2021 год

Начало основного периода сдачи единого государственного экзамена перенесено с 24 на 31 мая. Фото: Галина Соловьёва.

Рособрнадзор опубликовал изменённые проекты расписания ЕГЭ, ГИА и ГВЭ. Начало основного периода сдачи единого государственного экзамена перенесено с 24 на 31 мая.

Даты проведения всех экзаменов для выпускников 11-х классов сместились на одну неделю. Теперь расписание выглядит следующим образом:

31 мая - география, литература и химия;

3-4 июня - русский язык;

7 июня - профильная математика;

11 июня - история и физика;

15 июня - обществознание;

18 июня - биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

21-22 июня - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

24-25 июня - информатика.

Как сообщается на сайте Рособрнадзора, резервные дни для сдачи ЕГЭ запланированы на 28, 29 июня и 2 июля. Дополнительный период сдачи единого государственного экзамена установлен на 12, 13 и 14 июля, резервный день - 17 июля.

В период с 31 мая по 2 июля пройдёт основной этап сдачи ГИА, а с 3 по 17 сентября - дополнительный. Напомним, что в 2021 году экзамены ГИА пройдут только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.

Отметим, что предварительное расписание ЕГЭ на 2021 год было опубликовано ещё в октябре прошлого года.