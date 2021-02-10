Совфед РФ утвердил бессрочную квоту на бесплатное обучение сирот в вузах

Данная квота составляет 10% от общего числа бюджетных мест на отдельную специальность. Фото: Алексей Кунилов.

Совет Федерации РФ одобрил закон, позволяющий сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и участникам боевых действий получить образование в вузе за счёт бюджетных средств. Данную квоту закрепили на бессрочной основе.

По словам первого заместителя председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Дмитрия Василенко, ранее у перечисленных категорий абитуриентов было право на бесплатное обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты, если они успешно прошли вступительные испытания. Но эта норма была временной, в связи с чем её приходилось постоянно продлевать и изменять. К тому же срок её действия истёк 1 января 2021 года, сообщается на сайте Совета Федерации.

Одобренный закон бессрочно закрепляет право сирот и участников боевых действий на бесплатное обучение в вузах. Дмитрий Василенко уточнил, что данная квота составляет 10% от общего числа бюджетных мест на отдельную специальность.

Читайте также:

В России утверждены квоты на целевое обучение в вузах на 2021 год.