Малые народности стали отказываться от изучения родного языка?

Марина Сташкина обучает марийскому языку и литературе 31 ребёнка в деревне Марийские Карши. Фото: личный архив Марины Сташкиной

В воскресенье, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка. На территории Свердловской области проживают представители 41 национальности. Однако обучают на полноценной основе только татарскому, марийскому и мансийскому языкам и то лишь в нескольких школах региона. При этом действительно процветает только один из этих языков.

Второй после русского

Сегодня выбор родного языка определён Законом «Об образовании в Российской Федерации». Выбрать для изучения можно тот язык, который утверждён на территории нашей страны. В Свердловской области, как и во всей стране, конечно, наиболее распространён русский язык. Но самым массовым языком среди малых народов, проживающих на Среднем Урале, считается татарский. Впрочем, оно и понятно – это вторая по численности нация в Свердловской области после русских. Всего в нашем регионе татарский язык преподают в 18 школах. В одной из них, в деревеньке Усть-Манчаж Артинского района, журналист «Облгазеты» побывал два года назад (см. «ОГ» №31 от 20.02.2019). К слову, позднее учитель этой школы Дамир Каюмов стал победителем профессионального федерального конкурса среди учителей родного языка (см. «ОГ» №178 от 24.09.2020).

По словам специалиста постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области Динарии Алетдиновой, изучению татарского языка в специальных школах на Среднем Урале уделяют огромное внимание. Форма обучения – уроки татарского языка, татарской литературы, факультативы по татарскому языку и кружки по его изучению. В среднем дети посвящают занятиям татарскому два-три часа в неделю по основной сетке расписания. Дефицита учителей нет, скорее, наоборот. Ставку делают в основном на молодых педагогов, а все учебники такие школы с этнокультурным акцентом получают бесплатно от министерства образования Республики Татарстан.

– Интерес к татарскому языку у молодёжи растёт, – говорит Динария Алетдинова. – Например, если раньше курсы татарского языка, которые проходят в образовательно-культурном центре Института Каюма Насыри, посещали люди старше 65 лет, то теперь – в возрасте от 18 до 35 лет. Татары хотят изучать национальную культуру и историю, знать свою родословную, а без знания татарского языка это сложно.

В попытке сохранить культуру

Деревня Марийские Карши Ачитского района была основана примерно в 1774 году – местные жители считают её первым марийским поселением Свердловской области. Здесь всего семь улиц и около двухсот жителей, но есть собственная школа, отметившая 80-летний юбилей в прошлом году. Но самое главное – в ней по часу в неделю обучают местную ребятню родному марийскому языку и литературе в рамках основного расписания.

– У нас в школе всего 36 детей, из них 31 ребёнок изучает марийский язык, – рассказывает журналисту «Облгазеты» учитель родного языка и литературы Марина Сташкина. – Для нашей деревни очень важно, чтобы дети знали язык своих предков. У нас проживает немало семей, члены которых до сих пор говорят между собой на марийском языке и с рождения обучают своих детей местному наречию. Всё-таки в первую очередь родной язык должен закладываться в семье, а не в школе.

Марина Сташкина – коренная жительница Марийских Каршей. Здесь она училась, а через несколько лет после окончания Уральского педагогического университета в Екатеринбурге вернулась в деревню и устроилась учителем в родную школу. Педагог регулярно ездит на курсы повышения квалификации в Республику Марий Эл, откуда приво-зит для своих подопечных необходимые книги – учебники и литературу по марийскому языку.

– Во внеурочное время я также веду фольклорный кружок, где обучаю детей национальным марийским танцам, – говорит Марина Сташкина. – Главное – заинтересовать ребят. Так можно сохранить свою культуру и передать её лучшие традиции следующему поколению. Хотя с каждым годом это всё сложнее: очень много приезжих в деревне, происходит вытеснение языка городом.

Картина действительно нерадужная – всего на Среднем Урале, по данным министерства образования Свердловской области, шесть марийских школ. Но, как выяснила журналист «Облгазеты», минимум в одной из них, в селе Юва Красноуфимского района, – ещё одном историческом месте проживания марийцев – от обязательных уроков марийского отказались. Если марийское наречие дети и изучают, то только во внеурочное время – сорок минут в неделю. Занятия посещают всего десять детей.

– Преподавать марийский язык нет смысла: он здесь уже не востребован, – считает директор школы в селе Юва Наталья Исакова. – На местном наречии в основном говорят пожилые жители села. Молодые семьи и их дети уже полностью перешли на русский язык.

Языки умирают?

Ведущие языковеды признают, что сохранение языка в малой этнической группе – процесс сложный. На это влияют разные факторы – социально-экономические причины, ассимиляция малых народов среди русского населения, преобладание русского языка над остальными.

– Родной язык всё чаще используется дома в бытовом общении, например, среди тех же хантов и манси. Русский язык становится для них общеупотребительным во всех других сферах жизни, и молодое поколение полностью переходит на него, – рассуждает профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации филологического факультета Уральского федерального университета Татьяна Дмитриева. – Другое дело, что молодые люди знают родной язык и понимают его, когда с ними разговаривают родители, но говорить предпочитают всё-таки на русском. Получается, что родной язык не позволяет им вписываться в общество, особенно если они проживают не на своей коренной территории. А, как известно, народ существует, пока есть язык.

Развитие национальной культуры и «живучесть» родного языка зависят также от численности народности на территории страны, а также от его поддержки на государственном уровне. Не случайно татарский и башкирский языки более востребованы в обиходе, по сравнению с другими наречиями.

– И Татарстан и Башкортостан – достаточно сильные и богатые республики с большими перспективами развития. Татар и башкир достаточно много в нашей стране, они активны и хотят сохранить свой язык, предпринимая для этого ряд мер. Например, в Екатеринбурге и области часто гастролируют артисты из Татарстана, исполняющие песни на татарском языке, – отмечает профессор филологического факультета УрФУ Мария Рут. – Носителям других языков приходится тяжелее. Но говорить, что в том или ином регионе умирает конкретный язык, например, марийский, только потому, что на нём перестают говорить здесь, на мой взгляд, не совсем правильно. Если марийцы на Урале чувствуют, что их родной язык уже не так активно употребляется в данном регионе, всегда есть возможность уехать на свою историческую родину, в Республику Марий Эл – там изучение родного языка поддерживается местным правительством. Конечно, так поступает не каждый. Важен ряд экономических причин, так что трудно осуждать людей за такой выбор.

И всё-таки не все языки малых народов имеют шанс на возрождение. Например, с каждым годом становится всё меньше носителей корякского (чукотско-камчатского) языка. Те же манси в Свердловской области – самый малочисленный народ, а мансийский язык изучают только в одной школе в посёлке Полуночном, что под Ивделем (см. «ОГ» №32 от 21.02.2018).

– Язык поддерживается образом жизни, и наоборот. Северные народности всегда занимались оленеводством. А это сложная отрасль животноводства, требующая большой выносливости и физических сил, – отмечает Татьяна Дмитриева. – У манси в Свердловской области этот вид хозяйственной деятельности полностью утрачен. В Ханты-Мансийском округе оленеводством сейчас занимаются в основном представители старшего поколения, и они как раз являются носителями своего языка. Молодёжь уже отходит от этой сферы. Она стремится к городской жизни и забывает родной язык, не хочет его изучать, потому что понимает, что её язык социально не востребован.

Марина Сташкина показывает своим ученикам марийский быт и обучает национальным танцам Фото: Личный архив Марины Сташкиной