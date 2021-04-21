В России до конца 2024 года построят не менее 1300 школ

Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Он уделил особое внимание вопросам школьного образования и развитию подрастающего поколения.

Он предложил в каждой новой федеральной программе предусматривать специализированный раздел, который будет содержать меры по поддержке молодёжи. Владимир Путин особо подчеркнул, что важной задачей является предоставить молодому поколению возможности для развития.

«До конца 2024 года в России будет построено не мене 1300 школ для более 1 млн ребят. Кроме того, будет закуплено 16 тысяч современных и безопасных школьных автобусов», - сказал глава государства.

Добавим, по итогам 2020 года в Свердловской области ввели даже больше новых мест в школах, чем планировали. Несмотря на это, как писала «Областная газета», число школьников, обучающихся во вторую смену, только увеличилось. Если в 2016 году их было свыше 70 тысяч человек (15 процентов от всех учащихся), то в 2020 году – более 100 тысяч (20 процентов).

Напомним, в регионе проживает около полумиллиона школьников. Пятая часть из этого числа проходит обучение во вторую смену. Самый высокий процент таких учащихся в Екатеринбурге.