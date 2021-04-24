Утверждены пункты проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на Среднем Урале в 2021 году

В Свердловской области откроются 993 пункта проведения экзаменов. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области определили пункты проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2021 году. Соответствующий приказ выпустило региональное министерство образования и молодёжной политики.

Согласно документу, утверждены пункты "проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена". В списке значатся 993 учебных заведения, расположенных в различных свердловских муниципалитетах. Ознакомиться с полным перечнем можно на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

В тексте приказа также указано, что до 23 апреля органы местного самоуправления должны сформировать составы руководителей, организаторов пунктов проведения экзаменов, технических специалистов и ассистентов для детей-инвалидов.

ЕГЭ – единый государственный экзамен;

ОГЭ – основной государственный экзамен;

ГВЭ – государственный выпускной экзамен.

Добавим, ранее Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили график сдачи ЕГЭ-2021. Основной период Единого государственного экзамена стартует 31 мая и продлится до 25 июня.