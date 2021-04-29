На фестивале "Слова и музыка свободы" в Екатеринбурге изменился список гостей

Фестиваль переносили несколько раз из-за коронавируса. Фото: Александр Зайцев

Раньше на фестиваль "Слова и музыка свободы", который пройдёт в Екатеринбурге, ждали Людмилу Улицкую, Дмитрия Глуховского и Андрея Макаревича. Теперь же приедут Дмитрий Быков, Екатерина Шульман и группа "Молчат дома".

Об изменениях в программе из-за переноса события сообщили организаторы мероприятия в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Как стало известно, на разговорной части "Слова" выступят Екатерина Шульман (политолог и публицист), Михаил Козырев (музыкальный критик, бывший генпродюсер многих радиостанций), Николай Сванидзе (журналист) и Дмитрий Быков (писатель, литературный критик).

Руководитель программной дирекции Ельцин Центра Денис Корнеевский отметил, что Дмитрий Быков уже не в первый раз будет выступать у них. По его словам, на прошлых мероприятиях не хватало мест для желающих послушать писателя. Организаторам приходилось вносить в зал дополнительные пуфики и скамейки.

На музыкальной части организаторы озвучили только двух артистов: белорусскую группу "Молчат дома" и уральских музыкантов "OQJAV". Оставшихся двуххедлайнеров музыкальной программы организаторы предложили угадать. В Instagram Ельцин Центра опубликуют запись, где проведут конкурс. Первому, угадавшему двух музыкантов, которые выступят на мероприятии, подарят пригласительный билет на двух человек.

Цены на первые 90 билетов варьируются от 1 200 (дневная разговорная часть) до 2 500 рублей (вездеход). Дальше цена поднимется. Всего из-за коронавирусных ограничений выделили 500 билетов. Программа рассчитана на 2 дня - 12 и 13 июня.