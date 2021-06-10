В невьянском колледже открылась современная автомастерская

Смотровая площадка для машин в новой автомастерской, где студенты колледжа будут практиковаться Фото: Галина Соколова

Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых взял курс на подготовку специалистов из списка «ТОП-50 профессий». В учебном заведении оборудована современная мастерская для автомехаников. В её создание вложились предприятия, готовые предоставить выпускникам рабочие места.

Плечо предприятий

Список самых востребованных специальностей составлен Министерством образования и науки РФ. Невьянские педагоги провели своё исследование, и оказалось, что многие позиции в федеральном и муниципальном рейтингах рабочих профессий совпадают. На местных предприятиях всегда готовы принять станочников, слесарей, электриков, поваров и автомехаников. Но кадры должны иметь не только высокий уровень теоретической подготовки, но и навыки обращения со сложной техникой. Без современных рабочих мест для обучения тут не обойтись.

В рамках национального проекта «Образование» в Свердловской области создаётся сеть мастерских, оснащённых современной материально-технической базой. Невьянский колледж ранее уже оборудовал первоклассную учебную кухню, где приобретают навыки поварской профессии студенты и учащиеся «Уральской инженерной школы». Следующей стала мастерская «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

– На создание автомастерской из областного бюджета было выделено 4 миллиона рублей. Этого оказалось мало, чтобы пройти лицензирование, и мы обеспечили софинансирование. 300 тысяч рублей колледж заработал самостоятельно, ещё 400 тысяч рублей, а также помощь в ремонтных работах предоставили пять невьянских предприятий. Они постоянно сотрудничают с нами, помогая студентам в прохождении практики и трудоустройстве, – сообщила директор колледжа Татьяна Софронова.

Учимся на практике

В Невьянске нет мегапредприятий. На самых крупных трудятся по 300–500 человек. Однако когда разговор заходит о колледже, директора проявляют щедрость. Возможно, потому, что значительная часть руководства и специалистов – выпускники этого учебного заведения. Они знают, что колледж подготовит для них надёжные кадры, и охотно участвуют в этом процессе.

– Одно дело, когда на работу устраивается человек, не имеющий представления о производстве. И совсем другое, если он уже имел дело со станками, инструментом, умеет читать чертежи и способен сделать что-то своими руками, – считает начальник Невьянского линейного управления ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Александр Пукин, когда-то сидевший с Татьяной Софроновой в этом же колледже за одной партой.

Новая мастерская как раз и даёт возможность студенту получить практические навыки. На 140 квадратных метрах расположились подъёмник, монтажный и слесарный участки, цифровое диагностическое оборудование, стеллажи с инструментами и расходными материалами. Всего 100 наименований профессионального оборудования. Современное оснащение поможет невьянским студентам освоить текущий и капитальный ремонт двигателя, шиномонтажные операции, кузовные и малярные работы.

Пока педагоги тестировали новый подъёмник и диагностическую аппаратуру, управляющий Горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов (тоже выпускник колледжа) собрал на летучку невьянских директоров заводов. Они решили, что останавливаться на достигнутом не стоит, и определились с профилем следующей мастерской. Там будут получать практический опыт электрики.

Кстати: Невьянские предприятия помогли колледжу и при открытии на базе учреждения «Уральской инженерной школы» в 2015 году. К 8 млн рублей, выделенных из областного бюджета, будущие работодатели добавили тогда ещё 2 млн. У школы уже 84 выпускника. Вместе с аттестатами в общеобразовательных школах они получили рабочие разряды по пяти специальностям.

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