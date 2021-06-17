В УрФУ решили заселять студентов без прививки от COVID-19 в общежития в последнюю очередь (приказ)

Это нововведение касается студентов всех курсов. Фото: Алексей Кунилов

УрФУ включил сертификат о вакцинации от COVID-19 в список необходимых документов для заселения в общежитие. В приказе не идёт речи, что это повлияет на очерёдность заселения, однако в вузе уже сообщили, что студентов без прививки или подтверждения антител к коронавирусу селить будут в последнюю очередь.

В документе, имеющемся в распоряженнии "Областной газеы", прописано, что в первую очередь будут заселять, как и в прошлые года, именных стипендиантов и отличников учёбы, а также по результатам общего рейтинга.

"При прочих равных преимущество будет отдаваться тем, кто защищён от коронавируса. Мы не можем подвергать опасности жизни тысяч студентов и закрывать на карантин общежития. Без прививок или подтверждения антител (к COVID-19) селить будут в последнюю очередь", - объяснили в пресс-службе университета вводимую дискриминацию.

Напомним, что сегодня в Уральском федеральном университете стартовал приём документов на поступление в вуз и на заселение в общежития. Также свои двери для абитуриентов открыли УрГПУ. С 14 июня приёмная кампания началась в УрГЮА и ЕГТИ. С завтрашнего дня все остальные университеты будут готовы принять абитуриентов.

В распоряжении редакции "Областной газеты" есть приказ, устанавливающий новые правила заселения в общежития Уральского федерального университета. Согласно нему, также установлены норма проживания на человека - 6 кв. м, - и общее количество мест для иногородних студентов - 7 449.

Публикуем фрагменты документа с новыми правилами заселения в общежития:

Фото: Скрин документа

Фото: Скрин документа

Фото: Скрин документа