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Общество / Образование
6 июля 2021, 18:42

Стали известны итоговые результаты основного периода ЕГЭ

  Анна Митчина
Маска, паспорт и ручка на столе

В России одна школьница получила 400 баллов за 4 экзамена. Фото: Галина Соловьёва

В России закончился основной период сдачи ЕГЭ. Школьники узнали результаты почти по всем предметам. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, как выпускники справились с испытанием в этом году.

На пресс-конференции Анзор Музаев рассказал, что его прогнозы о снижении результатов ЕГЭ в 2021 году не сбылись.

"За 2021 год было боязно, но все опасения не оправдались. Мы видим, что по большему количеству предметов средние баллы увеличились. Это литература, информатика и ИКТ. Несмотря на то, что экзамен (по информатике — прим. "ОГ") проходил в новом формате для ребят, на компьютерах, и это тоже я считаю достижением этого года", — рассказал Анзор Музаев.

Фото: скрин презентации

В этом году 400 баллов за 4 экзамена набрала одна ученица. Ей стала Алика Осадчая, выпускница ЧОУ "Лицей КЭО" города Ростова-на-Дону. Она сдавала ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку.

300 баллов за три экзамена набрали 16 российских школьников. Результат в 200 баллов по двум предметам получили 409 школьников, в том числе шесть свердловских ребят.

За нарушения были удалены 939 человек: 422 школьника — за использование средств связи, 398 выпускников — за шпаргалки, ещё 119 — за иные нарушения.

Областная газета Свердловской области

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